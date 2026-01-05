Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Arif Nihat Asya'yı vefatının 51'inci yılında andı
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şair Arif Nihat Asya'yı vefatının 51'inci yılında andı.
Millî ve manevi değerlerimizi dizelerine ustalıkla, nakış nakış işleyen, milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen büyük şair, muallim ve siyasetçi Arif Nihat Asya’yı ahirete irtihalinin 51’inci yılında rahmetle, hürmetle yâd ediyorum.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) January 5, 2026
Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli ve manevi değerlerimizi dizelerine ustalıkla, nakış nakış işleyen, milletimizin gönlünde müstesna bir yer edinen büyük şair, muallim ve siyasetçi Arif Nihat Asya'yı ahirete irtihalinin 51'inci yılında rahmetle, hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.