Gündem

Van'daki Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı

Van'ın Gevaş ilçesinde bulunan Abalı Kayak Merkezi, kar seviyesinin yeterli seviyeye ulaşmasıyla kayakseverlere hizmet vermeye başladı.

Nevzat Umut Uzel, Yılmaz Kazandioğlu  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Van'daki Abalı Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı Fotoğraf: Yılmaz Kazandioğlu/AA

Van

Kente 45 kilometre uzaklıktaki Artos Dağı eteklerine kurulan kayak merkezi, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı birinci etaba gelen kayakseverler, kayak takımları ve kızaklarla kayarak eğlenceli vakit geçirdi.

Kayak yapan Eren Kıran, AA muhabirine, ailesiyle kayak merkezine geldiğini söyledi.

Güneşli havayı fırsata çevirdiklerini belirten Kıran, "Kayak merkezimiz yeni açıldı. Biz de Van'da yaşıyoruz. Her yıl fırsat buldukça ailecek buraya eğlenmeye geliyoruz. Hafta içi geldik fakat hafta sonu daha kalabalık oluyor. Bizler için de çok güzel bir gün oluyor. Herkesi buraya bekleriz." dedi.

İstanbul'dan Van'a gelen Yahya Taylan ise "İstanbul'da yaşıyorum. Van'a geleli bir hafta oldu. Daha önce Uludağ ve Kartepe'ye gittim fakat Abalı gibi güzel bir yer yok. Günümüz burada çok güzel geçiyor." diye konuştu.

