Dolar
43.04
Euro
50.36
Altın
4,460.92
ETH/USDT
3,207.90
BTC/USDT
91,822.00
BIST 100
12,094.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Gündem

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti.

Utku Şimşek  | 07.01.2026 - Güncelleme : 07.01.2026
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti Fotoğraf: MSB

Ankara

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendi'nin Anıtkabir'i ziyaretine eşlik etti." ifadeleri kullanıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu'ndan Ankara'da düşen Libya uçağının incelenme sürecine ilişkin açıklama
KPSS ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının kadrolarına yerleştirme sonuçları açıklandı
Yeşilaydan ekran bağımlılığına karşı farkındalık kampanyası
Hava yoluyla seyahat eden yolcu sayısında geçen yıl 247,2 milyonla Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı
Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti

CANLI-Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Yüzyılı Reform Programı'nı hayata geçireceğiz

Bakan Göktaş: 15 yaş altına yönelik sosyal medya düzenlemesi ay sonunda Meclis'te ilgili komisyona sevk edilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önümüzdeki 3 yılda 3 milyondan fazla gencimizi istihdama kazandıracağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Arif Nihat Asya'yı vefatının 51'inci yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Arif Nihat Asya'yı vefatının 51'inci yılında andı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet