Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti.
Ankara
Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendi'nin Anıtkabir'i ziyaretine eşlik etti." ifadeleri kullanıldı.
Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.
