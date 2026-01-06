Dolar
43.04
Euro
50.49
Altın
4,448.97
ETH/USDT
3,243.30
BTC/USDT
94,235.00
BIST 100
11,702.00
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Semih Erdoğdu  | 06.01.2026 - Güncelleme : 06.01.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki ikili siyasi ilişkiler, savunma sanayi alanında işbirliği, iki ülke arasındaki ticaret hacmi hedefine ulaşmak için atılacak adımlar ile Gazze ve Venezuela başta olmak üzere bölgesel ve küresel konular ele alındı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü
Başkentte kesintiler nedeniyle içme suyu çeşmelerden sağlanıyor
Dışişleri Bakanı Fidan: Dünyanın ihtiyaç duyduğu medeniyetler üstü birlik, bütünlük
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı
GSB burs ve kredileri 6 Ocak'ta ödenmeye başlanacak
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair Arif Nihat Asya'yı vefatının 51'inci yılında andı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit polis Fethi Sekin ile adliye personeli Musa Can'ı andı

ABD Başkanı Trump tarife gelirlerinin 600 milyar doları aşacağını belirtti

ABD Başkanı Trump tarife gelirlerinin 600 milyar doları aşacağını belirtti
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin F-35 uçaklarını teslim alması ve programa yeniden dahil edilmesi önemli ve gerekli
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet