logo
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Kaan Bozdoğan  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ASKON heyetini kabul etti Fotoğraf: Murat Kula/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

