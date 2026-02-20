Dolar
Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre bilinci vatan bilincidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevre bilinci bir vatan bilincidir, aynı zamanda bir var olma bilincidir. Çevre bilinci, bir gelecek inşa etme bilincidir." dedi.

20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çevre bilinci vatan bilincidir Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman/AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamalarda bulundu;

"Kendisini vatanı, ülkesi, milleti ve tüm insanlık için cemre olmaya adayan sizleri ve Cemre Vakfımızı tebrik ediyorum.

Çevre konusunda çabalarımızı artırmamız, başta gençler olmak üzere, daha fazla insanı harekete geçirmemiz gereken bir dönemdeyiz.

Bugün tüm dünya, çevre ve iklim meselesinde ciddi sınamaların eşiğinde bulunuyor.

Dünyanın neresinde olursak olalım, iklim ve çevre krizini görmezden gelmek mümkün değil, doğru da değil.

Çevre bilinci bir vatan bilincidir, aynı zamanda bir var olma bilincidir. Çevre bilinci, bir gelecek inşa etme bilincidir.

Çevreye duyarlı ve gönüllülük bilinci yüksek tüm gençlerimizi 'Bir cemre de sen ol' diyerek, Cemre Vakfımıza üye olmaya davet ediyorum.

Tabiatı korumak, gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha güzel, temiz bir Türkiye bırakmak için yoğun gayret gösteriyoruz.

Rüzgar ve güneş enerjisini yaygınlaştırarak yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güç içerisindeki payını yüzde 62'ye çıkardık.

Dünyada en fazla ağaçlandırma yapan, Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyoruz.

Çevre projelerinde asla siyasi bir ayrımcılık peşinde değiliz. Çevreyi koruyan, tabiatı güzelleştiren, çabalarımıza katkı veren her adımı destekliyoruz.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kapıları herkese açıktır, bizim kapımız ülkesine, milletine ve şehrine hizmet etmek isteyenlere sonuna kadar açıktır.

Çevreyi korumanın partisi olmaz, afetlere karşı hazırlığın ideolojisi olmaz. Biz iş yapana, hizmet üretene, sahip çıkarız, destek veririz.

COP31'in ev sahipliğini üstlendik. Bu sene Antalya'da 200'e yakın ülkeyi ağırlayacak, inşallah 'Artık söz değil, eylem zamanı' diyeceğiz."

