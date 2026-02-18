Dolar
43.76
Euro
51.64
Altın
4,986.50
ETH/USDT
1,968.60
BTC/USDT
66,689.00
BIST 100
14,259.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Özcan Yıldırım  | 18.02.2026 - Güncelleme : 18.02.2026
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Birçok ilde ramazanın gelişi fener alayı ile kutlandı
Ramazan ayının ilk teravih namazı kılındı
Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ramazan paylaşımı
Emine Erdoğan'dan ramazan paylaşımı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Savunma Sanayii İcra Komitesi toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ramazan mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terörsüz Türkiye hedefimize sağlam ilerliyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi coğrafyamızda kuvveden fiile çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Önce Terörsüz Türkiye'yi, ardından terörsüz bölgeyi coğrafyamızda kuvveden fiile çıkaracağız
Türkiye ile Etiyopya arasında anlaşmalar imzalandı

Türkiye ile Etiyopya arasında anlaşmalar imzalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200'ü aşkın firmamızın 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 200'ü aşkın firmamızın 20 bin Etiyopyalının istihdamına destek olması kıvanç vesilesidir
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet