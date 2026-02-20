Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan aldıkları 50 milyon varil petrolün yola çıktığını söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'dan aldıkları 50 milyon varil petrolün Texas'ın Houston kentine doğru yola çıktığını bildirdi.

Aybüke İnal Kamacı  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
ABD Başkanı Trump, Venezuela'dan aldıkları 50 milyon varil petrolün yola çıktığını söyledi

Ankara

Trump, Georgia eyaletinde bir programda yaptığı konuşmada, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Venezuela'ya petrol konusunda "çok yardımcı olduklarını" belirten Trump, "Onların çok fazla petrolü var, bizim de var ama onlara çok yardımcı oluyoruz. 50 milyon varil petrol aldık, şu anda çok büyük gemilerle Houston'a doğru çok güzel bir şekilde taşınıyor." ifadelerini kullandı.

Trump, bunun Venezuela için "harika" olacağına işaret ederek, Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez'in "mükemmel" iş çıkardığını ve iyi geçindiğini söyledi.

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Olayın ardından ülkede bazı yasal değişimler yaşanmaya başlamış ve yabancı şirketlerin petrol endüstrisine katılımını kolaylaştırmayı amaçlayan "Organik Hidrokarbonlar Yasası Reformu Tasarısı" 30 Ocak'ta Ulusal Meclis'te oy birliğiyle kabul edilmişti.

