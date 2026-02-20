Dolar
43.84
Euro
51.57
Altın
5,002.37
ETH/USDT
1,957.10
BTC/USDT
67,737.00
BIST 100
13,804.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Trump, devlet kurumlarına uzaylı ve UFO dosyalarını yayımlama talimatı vereceğini açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, ilgili bakanlıklar ve kurumlara uzaylılar ve "tanımlanamayan uçan cisimler" (UFO) ile ilgili dosyaları tespit edip, yayımlama sürecini başlatmaları için talimat vereceğini açıkladı.

Aybüke İnal Kamacı  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Trump, devlet kurumlarına uzaylı ve UFO dosyalarını yayımlama talimatı vereceğini açıkladı

Ankara

Trump, Air Force One uçağında gazetecilere eski Başkan Barack Obama'nın bir podcast röportajında "uzaylıların gerçek olduğunu" söylemesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Obama'nın "gizli" bilgiler verdiğini ve "bunu yapmaması gerektiğini" savunan Trump, "O, büyük bir hata yaptı." dedi.

Trump, uzaylıların gerçek olup olmadığını ise bilmediğini belirterek, bu konuda fikri olmadığını ve asla bu konu hakkında konuşmayacağını söyledi.

İlgili kurumlara talimat verecek

ABD Başkanı Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise gösterilen büyük ilgiye dayanarak, Savunma Bakanı ve diğer ilgili bakanlık ile kurumlara, uzaylılar ve dünya dışı yaşam, "tanımlanamayan anormal fenomen" (UAP) ile UFO'larla ilgili dosyaları tespit edip yayımlama süreçlerini başlatmaları için talimat vereceğini açıkladı.

Obama, katıldığı podcast yayınında uzaylıların gerçek olup olmadığına ilişkin soruya "Gerçekler ama ben görmedim." yanıtını vermişti.

Nevada eyaletinde bulunan ve gizli askeri araştırmaların yapıldığı "51. Bölge" olarak bilinen askeri üsse işaret eden Obama, "ABD Başkanı'ndan bile gizlenen büyük bir komplo yoksa (uzaylılar) yer altında bir tesis de bulunmuyor." ifadesini kullanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Vali atamalarına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Üst kademe kamu yöneticilerin atanma usullerini belirleyen Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nde değişiklik Resmi Gazete'de
Dışişleri Bakanı Fidan, Washington'daki Gazze diplomasisini ve ABD-İran gerilimini değerlendirdi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Trump, devlet kurumlarına uzaylı ve UFO dosyalarını yayımlama talimatı vereceğini açıkladı

Trump, devlet kurumlarına uzaylı ve UFO dosyalarını yayımlama talimatı vereceğini açıkladı

Trump ve Starmer, Ukrayna ve İran müzakereleri ile Gazze'deki durumu telefonda görüştü

Trump, Nancy Guthrie'nin ölü bulunması halinde onu kaçıranlar için idam cezası isteneceğini belirtti

Trump ve Netanyahu'nun, petrol satışlarıyla İran'a baskıyı artırma konusunda anlaştığı iddia edildi

Trump ve Netanyahu'nun, petrol satışlarıyla İran'a baskıyı artırma konusunda anlaştığı iddia edildi
ABD'de federal hükümet, öğrenci kabul süreçlerindeki verileri paylaşmadığı gerekçesiyle Harvard'a dava açtı

ABD'de federal hükümet, öğrenci kabul süreçlerindeki verileri paylaşmadığı gerekçesiyle Harvard'a dava açtı
Trump'tan seçmen kimliği şartının ara seçimlerde uygulanacağı açıklaması

Trump'tan seçmen kimliği şartının ara seçimlerde uygulanacağı açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet