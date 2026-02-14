Dolar
43.67
Euro
51.82
Altın
5,042.80
ETH/USDT
2,099.40
BTC/USDT
70,418.00
BIST 100
14,180.69
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'de federal hükümet, öğrenci kabul süreçlerindeki verileri paylaşmadığı gerekçesiyle Harvard'a dava açtı

ABD'de federal hükümet, öğrenci kabul süreçlerinde ırk temelli ayrımcılık yapılıp yapılmadığının incelenmesi için talep edilen verileri paylaşmadığı gerekçesiyle Harvard Üniversitesi hakkında dava açtı.

Zeynep Katre Oran  | 14.02.2026 - Güncelleme : 14.02.2026
ABD'de federal hükümet, öğrenci kabul süreçlerindeki verileri paylaşmadığı gerekçesiyle Harvard'a dava açtı

Ankara

BBC'nin haberine göre, ABD Adalet Bakanlığının Harvard'a karşı açtığı davada öğrenci kabul politikalarında ırk temelli uygulamalara başvurulup başvurulmadığının araştırılması için başlatılan sivil haklar soruşturması kapsamında istenen verilerin üniversite yönetimince sunulmadığı ileri sürüldü.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Harvard Üniversitesinden yapılan açıklamada, federal hükümetin taleplerine iyi niyetle yanıt verildiği ve yasal süreç çerçevesinde işbirliğine açık olunduğu belirtildi.

Açıklamada, hukuka aykırı müdahale karşısında kurumsal bağımsızlıktan ve anayasal haklardan vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

Trump ile Harvard arasındaki anlaşmazlık

Federal hükümet, aralarında Harvard'ın da olduğu birçok üniversiteyi, başta Filistin'e destek için düzenlenen kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programlarını gerekçe göstererek federal fonlarını dondurmakla tehdit etmişti.

Bu süreçte Adalet Bakanlığı, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, Eğitim Bakanlığı ve Genel Hizmetler İdaresi (GSA) ortaklığıyla "Antisemitizmle Mücadele Görev Gücü" kurulmuştu.

Federal hükümet, Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermiş, üniversite de Trump yönetiminin fonları dondurmasının hukuka aykırı olduğunu savunarak bunu engellemek için dava açmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 3 Şubat'ta uzun süredir anlaşmazlık yaşadıkları Harvard'la anlaşabilmek için üniversiteden talep ettikleri tazminatın 1 milyar dolar olduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'nın tescilli kestane balı uluslararası yarışmadan ödül getirdi
Muğla'da doluluğu yüzde 110'a ulaşan Marmaris Atatürk Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
Sahte web sitelerine karşı güvenli araç kiralama için firmadan teyit alınması öneriliyor
Çorum'da oluşan sis dronla görüntülendi
AFAD'dan "sarı kodlu" meteorolojik uyarı verilen illere ilişkin açıklama
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Hollywood'dan Çinli teknoloji şirketinin yapay zeka uygulamasına telif ihlali gerekçesiyle tepki

Hollywood'dan Çinli teknoloji şirketinin yapay zeka uygulamasına telif ihlali gerekçesiyle tepki

Axios: ABD ile İran arasındaki müzakerelerin ikinci turunun salı Cenevre'de yapılması bekleniyor

ABD, müzakere sürecine rağmen İran'a karşı bölgedeki askeri varlığını artırıyor

ABD'de federal hükümet, öğrenci kabul süreçlerindeki verileri paylaşmadığı gerekçesiyle Harvard'a dava açtı

ABD'de federal hükümet, öğrenci kabul süreçlerindeki verileri paylaşmadığı gerekçesiyle Harvard'a dava açtı
ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı

ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen teknenin vurulduğunu açıkladı
Trump'tan seçmen kimliği şartının ara seçimlerde uygulanacağı açıklaması

Trump'tan seçmen kimliği şartının ara seçimlerde uygulanacağı açıklaması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet