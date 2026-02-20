Dolar
Dünya

Venezuela'da siyasi tutukluların serbest bırakılmasını sağlayacak af yasası onaylandı

Venezuela'da siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan pek çok kişinin serbest bırakılmasını sağlayacak af yasası onaylandı.

Aybüke İnal Kamacı  | 20.02.2026 - Güncelleme : 20.02.2026
Venezuela'da siyasi tutukluların serbest bırakılmasını sağlayacak af yasası onaylandı

Caracas

Venezuela Geçici Devlet Başkanı Delcy Rodriguez tarafından önerilen ve siyasi tutukluların toplu olarak serbest bırakılmasını içeren af yasa tasarısı meclis tarafından kabul edildi.

Tasarının kabul edilmesinin ardından yasayı imzalayan Rodriguez, bunun ülkenin siyasi liderlerinin "hoşgörüsüzlüğü bırakıp Venezuela'da siyaset için yeni yollar açtıklarını" gösterdiğini söyledi.

Uzun süredir Venezuela'daki muhaliflerin talebi olan bu gelişmenin, siyasiler, gazeteciler ve avukatlar dahil ülkede siyasi gerekçelerle tutuklu bulunan pek çok kişiye fayda sağlayacağı düşünülüyor.

Yasa tasarısı, 1999'dan bu yana Venezuela'da siyasi çatışmaların yaşandığı belirli dönemlerde işlenen suçlar için "genel ve tam af" sağlamayı amaçlıyor. Bunlar arasında, 2024 başkanlık seçimlerinde "siyasi nedenlerle işlenen şiddet eylemleri" de yer alıyor.

Bu gelişme, ABD'nin 3 Ocak'ta Venezuela'ya düzenlediği askeri saldırı sonucunda Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalanmasının ardından gerçekleştirilen son politika değişikliği olarak değerlendiriliyor.

Maduro'nun yakalanmasından sonraki günlerde, Rodriguez hükümeti önemli sayıda mahkumun serbest bırakılacağını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

Rodriguez, Meclis'te yemin etmişti

ABD'nin ülkeye hava saldırılarıyla eş zamanlı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasının ardından yardımcısı Delcy Rodriguez, Meclis'te yemin ederek 5 Ocak'ta Geçici Devlet Başkanlığı görevini resmen üstlenmişti.

Rodriguez, yaptığı konuşmada, "ABD'de rehin tutulan iki kahramanımızın, Devlet Başkanımız Nicolas Maduro ve (eşi) Cilia Flores'in kaçırılmasından duyduğum üzüntüyle burada bulunuyorum." ifadesini kullanmıştı.

