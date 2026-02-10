Dolar
Dünya

Venezuela'da serbest bırakılan tutuklu sayısının 897 olduğu bildirildi

Venezuela İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, aralık ayından bu yana aralarında siyasi tutukluların da bulunduğu 897 kişinin serbest bırakıldığını belirtti.

Sinan Doğan  | 10.02.2026 - Güncelleme : 10.02.2026
Venezuela'da serbest bırakılan tutuklu sayısının 897 olduğu bildirildi

Bogota

Ulusal basında çıkan habere göre Cabello, hükümetin aralık ayından bu yana 897 tutukluyu serbest bıraktığını, 1 kişi dışında hapiste hiçbir muhalifin bulunmadığını savundu.

Cabello, tekrar tutuklanan eski muhalif milletvekili Juan Pablo Guanipa'nın tahliye şartlarını ihlal ettiğini öne sürerek, "Bazı siyasetçiler istedikleri her şeyi yapabileceklerini ve ülkeyi karıştırabileceklerini sandı." ifadesini kullandı.

Muhalefet lideri Maria Corina Machado, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hükümete tepki göstererek, "Sivil giyimli, ağır silahlı kişiler 4 araçla geldi ve kendisini zorla götürdü. Derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Guanipa'nın oğlu Ramon Guanipa da açıklamasında, babasının kimliği belirsiz kişiler tarafından götürüldüğünü dile getirerek, "Şu ana kadar babamın akıbetine ilişkin resmi bir bilgiye sahip değiliz. Babam hiçbir suç işlemedi ve kendisine uygulanan adli kontrol tedbirlerini ihlal etmedi. Babamın tahliye belgesine sahibim, bu belgede açıkça belirtilen tek şartlar, her 30 günde bir mahkemeye başvurması ve ülke dışına çıkış yasağıdır." dedi.

The New York Times gazetesinin haberine göre, Venezuela'daki insan hakları örgütü Foro Penal'in yöneticisi Alfredo Romero, cezaevlerinden serbest bırakılan siyasi tutukluların olduğunu aktarmıştı.

Romero, geçici hükümet yetkililerinin, dün en az 35 siyasi tutukluyu serbest bıraktığını duyurmuştu.

Serbest bırakılanlar arasında Juan Pablo Guanipa ve Perkins Rocha gibi muhalif isimler yer almıştı.

Venezuela'daki tutuklular

Venezuela'da Nicolas Maduro yönetimi döneminde, ABD ile yürütülen müzakereler kapsamında gündeme gelen ve terör ile casusluk gibi suçlamalar yöneltilen yabancı uyruklu tutukluların cezaevlerinde tutuldukları biliniyordu.

ABD Başkanı Donald Trump, siyasi tutukluların serbest bırakılmasına ilişkin girişimlerde bulunmuş ve geçen yıl bu kapsamda özel temsilcisi Richard Grenell'i Venezuela'ya göndermişti. Gözaltına alınan 20'den fazla ABD vatandaşı yaz aylarına kadar serbest bırakılmıştı.

Trump yönetiminin Venezuela hükümetine yönelik askeri ve ekonomik baskıyı artırdığı sonraki aylarda, ülkede birkaç ABD vatandaşı daha gözaltına alınmıştı.

