Karadeniz'de genellikle kış aylarında tüketilen karalahana çorbası, yöre halkının en çok tercih ettiği lezzetler arasında yer alıyor.
Anadolu Ajansının Türkiye'nin lezzetlerini tanıtmak amacıyla Karatay Belediyesinin katkılarıyla hazırladığı Memleket Sofrası Projesi kapsamında Karadeniz yemeklerinden karalahana çorbasının yapımı anlatıldı.
Bölgenin yöresel lezzetlerinden karalahana çorbası, bakır tencerede tereyağı ile pişirilip mısır ekmeğiyle tüketiliyor.
Yörede neredeyse her bahçede yetiştirilen karalahananın ana malzeme olarak kullanıldığı çorba, mısır unu ve yarması, barbunya, soğan, bal kabağı, sarımsak, biber ve tereyağı ile yapılıyor.
Çorbanın tarifini AA muhabirine anlatan Ortahisar Halk Eğitimi Merkezi Yiyecek İçecek Aşçılık Bölümü Usta Öğreticisi Sevinç Civelek, karalahana çorbasının Karadeniz'in vazgeçilmez bir lezzeti olduğunu söyledi.
Kullanılan malzemelerin bölgedeki illerde farklılıklar gösterebileceğini ifade eden Civelek, mısır unu, tereyağı ve bakır tencerenin çorbanın lezzeti açısından önemli olduğunu dile getirdi.
Karalahana çorbası için gerekli malzemeler ve tarifi şöyle:
Malzemeler (10 kişilik)
- 2 bağ karalahana
- 400 gram barbunya fasulye
- 250 gram mısır unu
- 300 gram tereyağı
- 400 gram bal kabağı
- 5 soğan
- 1 diş sarımsak
- 3 litre sıcak su
- 3 acı biber
- 3 kaşık salça
- Bir miktar tuz
Yapılışı
1. Bakır tencereye konulan su kaynatılır.
2. Bal kabağının kabukları soyulduktan sonra orta büyüklükte dilimlenerek tencereye konulur.
3. Bir gün öncesinden ıslatılarak bekletilen barbunya ve mısır yarması eklenir.
4. Bir süre sonra tencerede yumuşayan kabaklar alınarak çatal yardımıyla ezilir.
5. Karışım yaklaşık bir saat koyulaşana kadar kaynatılır.
6. Üzerine ince şekilde doğranmış karalahana ilave edilerek karıştırılır.
7. Kaynayan çorbanın içerisine yavaş yavaş mısır unu eklenir, çırpıcı yardımıyla karıştırılır ve üzerine acı biber eklenir.
8. Başka bir tencereye konulan tereyağı ve soğan pembeleşinceye kadar pişirilir.
9. Karışımın içerisine salça ve sarımsak eklenerek kısa bir süre bekletilir.
10. Hazırlanan karışım ve bir miktar tuz, çorbanın üzerine dökülür.
11. Mısır ekmeği ile servis edilir.
