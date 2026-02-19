Dolar
Gündem

Trabzon'da sahipsiz köpeğin kovaladığı üniversite öğrencisine otobüs çarptı

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde sahipsiz köpekten kaçan üniversite öğrencisi belediye otobüsünün çarpması sonucu ağır yaralandı.

Seyit Ahmet Eksik  | 19.02.2026 - Güncelleme : 19.02.2026
Trabzon'da sahipsiz köpeğin kovaladığı üniversite öğrencisine otobüs çarptı

Trabzon

Değirmendere Mahallesi'nde dün kaldırımda yürürken sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu yola doğru koşan Cennet Nesibe Gül'e, seyir halindeki plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen belediye otobüsü çarptı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) öğrencisi Gül, KTÜ Farabi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, sahipsiz köpeğin kovalaması sonucu yola çıkan genç kıza otobüsün çarpması, esnaf ve çevredeki vatandaşların olay yerine doğru koştuğu anlar yer alıyor.

İstanbul'da ramazanın ilk iftarı öncesi trafik yoğunluğu yüzde 85'e çıktı
Akşam ezanının en erken okunduğu yerlerden Şemdinli'de ilk iftar yapıldı
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasının 14'üncü duruşması sona erdi
DMM'den, Somali'deki petrol arama faaliyetlerine ilişkin açıklama
