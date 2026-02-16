Dolar
logo
Spor

VakıfBank 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu veteranların ilgi odağı oldu

Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 108'inci yıl dönümü dolayısıyla bu yıl 46'ncısı düzenlenen VakıfBank Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu'na katılan çok sayıda veteran, sporcu kimlikleriyle gençlere örnek oldu.

Hatice Diler  | 16.02.2026 - Güncelleme : 16.02.2026
VakıfBank 46. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu veteranların ilgi odağı oldu Fotoğraf: Hatice Diler/AA

Trabzon

Kentte dün gerçekleştirilen organizasyonda 21 kilometrelik yarı maraton, 10 kilometrelik koşu, halk ve çocuk koşuları gibi kategoriler her yaş grubundan katılım sayesinde renkli görüntülere sahne oldu.

Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonu olduğu 1983-1984 sezonunda A takımda forma giyen Mustafa Oruçoğlu da 10 kilometrelik koşuya katılan isimler arasında yer aldı.

Oruçoğlu, AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır spor hayatına atletizmle devam ettiğini söyledi.

Futbola 1979'da başladığını belirten Oruçoğlu, "Trabzonspor'un eski sporcusuydum. 1983-1984 şampiyonluk sezonunda oynuyordum. Altyapısından yetişen bir oyuncuyum. Futbol hayatımı bitirdikten sonra uzun yıllardır maraton koşuyorum." dedi.

İstanbul'da da benzeri birçok organizasyona katıldığını dile getiren Oruçoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Trabzon'da koşmak benim için keyif. Aşağı yukarı Trabzon'da 20 yıldır gelip koşarım. Türkiye'nin diğer yerlerinde de sürekli maraton, yarı maraton koşuyorum. Türkiye'de düzenlenen yarışların çoğunda koştum. Ultra maraton koştum, klasman derecelerim var."

"Gençlere örnek olmak istiyoruz"

Palandöken Masterlar Koşu Grubu üyelerinden 70 yaşındaki Yurdal Topçuoğlu ise merakla başladığı atletizmi 15 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Türkiye'de çoğu şehre koşmak için gittiğini aktaran Topçuoğlu, "Trabzon'un yanı sıra Giresun, Antalya, Çanakkale Gelibolu, İstanbul Avrasya, Azerbaycan Bakü, Özbekistan ve Tiflis'te de koştuk. Trabzon'a altıncı gelişim, 2017'den beri buraya geliyorum. Uzun yıllardır spor yapıyoruz. 35-40 kişilik grubumuz var. Gençlere örnek olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

76 yaşındaki Arslan Yakup Pirimoğlu da bisikletle başlayan spor sevgisinin 16 yıldır maraton koşularıyla devam ettiğini anlattı.

"Koşumuzu görünce hevesleniyorlar"

Aynı grupta yer alan 63 yaşındaki Emin Kocaaliler ise "10 kilometreyle başladım. 15 ve 21 kilometre ile devam ettim. Şu anda 42 kilometre koşuyorum. İstanbul’da ikinci kez maraton koştum, bu yıl üçüncü kez hazırlanıyorum. İnşallah sağlığım el verdiği sürece devam ettireceğim." diye konuştu.

Sporun insanı genç ve dinç tuttuğuna işaret eden Kocaaliler, şunları kaydetti:

"Yaşımız nedeniyle gençler biraz küçümsüyor ama koşumuzu görünce hevesleniyorlar. Bizle birlikte olmak istiyorlar. Onlara örnek olmak istiyoruz. Kahve köşelerinden, sigaradan, uyuşturucudan uzak olmalarını istiyoruz. İnşallah gençliğimiz bizi örnek alır."

