Dolar
44.11
Euro
51.12
Altın
5,181.12
ETH/USDT
2,070.30
BTC/USDT
70,434.00
BIST 100
13,312.34
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Futbol

Trabzonsporlu Batagov'da bağ yaralanması ve kaval kemiğinde ödem tespit edildi

Trabzonsporlu futbolcu Arseniy Batagov'un sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ve kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edildi.

Duyğu Avunduk  | 12.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Trabzonsporlu Batagov'da bağ yaralanması ve kaval kemiğinde ödem tespit edildi Fotoğraf: Mustafa Çiftçi/AA

Trabzon

Trabzonspor Sağlık Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet Beşir, bordo-mavili kulübün internet sitesinden Arseniy Batagov'un sağlık durumuyla ilgili açıklamada bulundu.

Beşir, "Zecorner Kayserispor maçı sonrası sağ dizinde ağrı ve şişlik oluşan oyuncumuz Arseniy Batagov'un yapılan muayene ve görüntülemeleri sonucunda sağ diz arka kısmında kısmi bağ yaralanması ile kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tek kullanımlık bazı plastik ürünlerde kısıtlama 1 Eylül'de başlayacak
İstiklal Marşı'nın kabulünün 105. yılı dolayısıyla "4 Şehir 4 Mekan 4 Akif" sempozyumu düzenlendi
Türkiye-Pakistan Kapsamlı Uluslararası Simülasyon Tatbikatı yapıldı
Kullanılmayan banka hesaplarının IBAN dolandırıcılığı olaylarına karşı kapatılması uyarısı
İçişleri Bakanı Çiftçi'den İlim Yayma Vakfı'nın iftarına ilişkin paylaşım

Benzer haberler

Trabzonsporlu Batagov'da bağ yaralanması ve kaval kemiğinde ödem tespit edildi

Trabzonsporlu Batagov'da bağ yaralanması ve kaval kemiğinde ödem tespit edildi

Kaderleri uzmanlık yolunda kesişen doktor çift "aşkla" aynı hastanede hayat kurtarıyor

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Uçar: "(Trabzonspor karşılaşması) Zor bir maç bizi bekliyor

Süper Lig'deki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlama saati değişti

Süper Lig'deki Trabzonspor-Çaykur Rizespor maçının başlama saati değişti
Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kuraları çekildi
Trabzonspor'da Fatih Tekke istikrarı

Trabzonspor'da Fatih Tekke istikrarı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet