İran ile İsrail-ABD arasındaki gerilimde son duruma ilişkin Tel Aviv’den yayındayız.
TİHEK'ten Yomra Sahili'nde görme engelliler için erişim eksikliğine "ayrımcılık" cezası

TİHEK, Trabzon'daki Yomra Sahili yürüyüş yolunda görme engelliler için hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretlemelerinin bulunmamasını dolaylı "ayrımcılık" olarak değerlendirerek, Yomra Belediyesine 50 bin lira idari para cezası verdi.

Zehra Tekeci Eser  | 06.03.2026 - Güncelleme : 06.03.2026
Ankara

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumunun (TİHEK) kararına göre, görme engelli kişi, Yomra Sahili yürüyüş yolunun engelliler için erişilebilir olmaması nedeniyle ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle kuruma başvurdu.

Yürüyüş alanının yapılış aşamasında ve sonrasında sosyal medya platformları üzerinden talep etmesine rağmen hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretlemelerinin olmadığını belirten başvurucu, engelliler için yolun erişilebilir olmadığını, sahil yolu ile deniz arasında bulunan kayalıklara düşme tehlikesinin olduğunu ve can güvenliği için gerekli düzenlemelerin yapılması gerektiğini bildirdi.

Başvuruda kılavuz yol ile düşme tehlikesine karşı koruyucu korkuluk yapılması talebine yasal sürede yanıt verilmediği de vurgulandı.

Yomra Belediye Başkanlığının görüşünde ise alanın 2020-2021 tarihlerinde kullanıma sunulduğu, spor, etkinlik ve piknik için hizmet veren yürüyüş yolunda engelli rampalarının bulunduğu belirtildi.

Ayrıca, taleple ilgili inceleme yapılacağı, alanın uygunluğu ve kurumların olurlarıyla gerekli kararların alınacağı ifade edildi.

TİHEK, inceleme sonucunda yürüyüş yolunda erişilebilirliğin sağlanmaması nedeniyle engellilik temelinde dolaylı ayrımcılık yasağının ihlal edildiğine karar vererek, Yomra Belediyesine 50 bin lira ceza uygulanmasına hükmetti.

Kararın gerekçesinden

TİHEK'in gerekçesinde engelli kişilerin erişim hakkının, erişilebilirlik standartlarının sıkı şekilde uygulanmasıyla sağlanması gerektiği belirtildi.

İlgili mevzuatlara atıf yapılan kararda kamuya açık tesis, mal ve hizmetlere erişimin önündeki engellerin sistematik ve aşamalı biçimde, sürekli izlenerek kaldırılması gerektiği vurgulandı.

İncelemelerde yürüyüş yolunun görme engelli kişilerin bağımsız ve güvenli biçimde kullanabilmesi için erişilebilir olmadığı kaydedilen kararda, 5378 sayılı Kanun kapsamında kamuya ait alanların engellilerin erişimine uygun olması gerektiği ifade edildi.

Gerekçede, "Başvuruda muhatabın erişilebilirliği sağlayamaması nedeniyle engellilik temelinde dolaylı ayrımcılık yasağının ihlal edildiği kanaatine varılmıştır." değerlendirmesinde bulunuldu.

