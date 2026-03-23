Trabzonlu lise öğrencilerinin hazırladığı tohum topları doğaya nefes olacak

Trabzon'da lise öğrencileri "Kuzeyden Güneye Yeşil Yol Projesi" kapsamında doğa ile buluşması için 20 bin tohum topu hazırladı.

Duyğu Avunduk  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Fotoğraf: Duyğu Avunduk/AA

Trabzon

Şehit Ünal Bıçakçı Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği iş birliğince 2 yıl önce "Kuzeyden Güneye Yeşil Yol Projesi" hayata geçirildi.

Dernek tarafından ulaştırılan keçiboynuzu tohumlarını özel karışımla çamur haline getiren öğrenciler, geçen sürede hazırladıkları 20 bin tohum topunu orman yangınlarında zarar gören alanlarda kullanılması amacıyla yetkililere ulaştırdı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Okul Müdürü Orhan Genç, AA muhabirine, projenin Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile uyumlu ve toplumsal dayanışmayı öne çıkarmayı amaçladığını söyledi.

Öğrencilerde çevre bilincinin yaygınlaşmasını hedeflediklerini belirten Genç, proje ile yangınlar sonucu zarar gören ormanların yeniden yeşermesine katkı sağlandığını dile getirdi.

Proje koordinatörü ve Halkla İlişkiler öğretmeni Hatice Taş ise 2021'de meydana gelen orman yangınlarının ardından projeyi hayata geçirdiklerini ve 11. sınıf öğrencileriyle tohum topları hazırlamaya başladıklarını ifade etti.

Toplarda kullandıkları keçiboynuzu tohumlarını Marmaris'ten temin ettiklerini aktaran Taş, bu tohumun bazı bölgelerde daha iyi verim sağladığını söyledi.

Amaçlarının doğaya katkı sağlamak olduğunu belirten Taş, "Bize sayıyla gönderiliyor, biz de burada öğrencilerimizle birlikte tohum topu yaparak doğaya katkı sağlamış oluyoruz. Yanan ormanlarımızın yeniden yeşermesi için uğraşıyoruz." dedi.

Kil ve yumurtayı toprakla karıştırarak çamur haline getirdiklerini ve içerisine tohum eklediklerini anlatan Taş, hazırlanan topları Marmaris Ağaçlandırma ve Doğa Koruma Derneği'ne ulaştırdıklarını kaydetti.

Taş, tohum toplarının ağaçlandırma faaliyetlerinde kullanıldığını dile getirerek, bu sene ise Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Yeşil-Vatan Benim Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında 10 bin tohum topu daha yapacaklarını vurguladı.

"Her yerde yetişebiliyor"

Öğrencileriyle toplamda 20 bin tohum topu yaparak doğaya katkı sağladıklarını belirten Taş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bize farklı türlerde çekirdekler, tohumlar gelirse onlarla da katkı sunmaya hazırız. Tohum topunun içine hapsolan tohumlar, doğada böcekler ve kuşlar tarafından yenmiyor, korunma altına alınıyor ve içerisindeki maddeler de bunun toprağa tutunana kadar beslenmesini sağlıyor. Doğaya bırakmak yeterli. Hatta evimizdeki meyveleri bile tohum topu haline getirip attığımız her yerde yetişebiliyor."

Öğrencilerden Hiranur Güney de projeyle doğaya katkı sağladığı için mutlu olduğunu söyledi.

Güney, orman yangınları karşısında çok üzüldüğünü belirterek, "Katkı sağlamak beni mutlu ediyor." dedi.

