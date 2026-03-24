Spor, Futbol

Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı

Trabzon'da 17 Mart 2024'te oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili 3 futbolcu ile 3 taraftar hakkında karar verildi.

Seyit Ahmet Eksik  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Trabzonspor-Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili karar çıktı Fotoğraf: Hasan Taşcan/AA

Trabzon

Trabzon'da, 2023-2024 Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylarla ilgili, futbolcular Bright Osayi Samuel'in 12 bin lira, İrfan Can Eğribayat ile Jayden Ousterwolde'nin ise 6'şar bin lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildi.

Trabzon 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde, 17 Mart 2024'te Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe karşılaşmasının ardından çıkan olaylarla ilgili tutuksuz yargılanan Fenerbahçeli futbolcu Jayden Ousterwolde ile o dönem aynı takımda forma giyen Bright Osayi Samuel ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonsporlu taraftarlar H.Ç, R.B. ve K.O'nun yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Mahkeme hakimi, müşteki sanık Bright Osayi Samuel hakkında "kasten yaralama" suçunu iki kez işlediğine hükmederek toplam 360 gün adli para cezası verdi.

Cezayı, 300 gün adli para cezasına indiren mahkeme toplam 12 bin lira ceza verdi ve hükmün açıklanması geri bıraktı.

Futbolcu Jayden Quınn Oosterwolde ile İrfan Can Eğribayat'a ise "kasten yaralama" suçlarından 120'şer gün adli para cezası verildi.

Her iki futbolcunun cezasını, eylemi spor alanlarında gerçekleştirmeleri nedeniyle 180'er gün adli para cezasına çıkaran mahkeme, sanıkların gelecekleri üzerindeki etkileri dikkate alınarak 150'şer gün adli para cezasına indirerek 6'şar bin lira ile cezalandırılmalarına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, sanık H.Ç'ye "kasten yaralama" suçundan 4 bin 480 lira, K.O. ile R.B'ye ise aynı suçtan 6'şar bin lira adli para ceza verdi.

Bu suçtan 3 sanık için hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, bu kişilerin spor alanlarına girmelerini de yasakladı.

Mahkeme, ayrıca sanıklar H.Ç, R.B. ve K.O. hakkında, "yetkisiz olarak müsabaka alanına, soyunma odalarına, odaların koridorlarına, sporcu çıkış tünellerine" girme suçundan 3'er ay hapis cezası verdi.

Hapis cezasını, sanıkların geleceği üzerindeki etkilerini göz önüne alarak 2 ay 15'er güne düşüren hakim, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Yakalama kararı çıkarılan ve savunması alınamayan futbolcu Michy Batshuayi Tunga hakkında ise dosyanın ayrılmasına ve yargılamanın ve yakalamasının devamına hükmedildi.

