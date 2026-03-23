Spor, Futbol

Trabzonspor, geçen sezon sonundaki puanından daha fazlasını topladı

Trendyol Süper Lig'in 27. haftası sonunda 60 puanla 3. sırada yer alan Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde geçen sezon sonundaki puanından daha fazlasını topladı.

Selçuk Kılıç  | 23.03.2026 - Güncelleme : 23.03.2026
Trabzon

Geçen sezon 36 maç sonunda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet elde ederek 51 puanla ligi 7. sırada tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon daha başarılı bir grafik gösteriyor.

Karadeniz ekibi, 27 hafta sonunda 18 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 60 puan elde ederek Galatasaray ve Fenerbahçe'nin gerisinde üçüncü sırada zirve yarışını sürdürüyor. Bordo-mavililer, geçen sezon lig sonundan 9 puan daha fazla toplamayı başardı.

Şampiyonluk sonrası en iyi dönem

Trabzonspor, şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonundan sonra en iyi dönemini geçiriyor.

Şampiyonluk yaşadığı sezonun 27. haftasını 66 puanla lider kapatan Karadeniz ekibi, sonraki sezonlarda bu istatistiğin uzağında kaldı. Bordo-mavililer, 2022-2023 sezonunda 44 puanla 6'ncı, 2023-2024'te 46 puanla 3'üncü sırada yer alırken, 2024-2025 sezonunun aynı döneminde ise 36 puanla 10. sırada yer bulabildi.

Karadeniz ekibi, bu sezon da 27. hafta sonunda 60 puanla 3. sırada yer alarak, son 4 sezon içindeki en iyi dönemini geride bıraktı.

Zirveyle farkı 1 puana indirme şansı

Trabzonspor, 4 Nisan Cumartesi günü ağırlayacağı lider Galatasaray'ı mağlup etmesi halinde rakibiyle arasındaki puan farkını 1'e indirecek.

Bir maç eksiği bulunan sarı-kırmızılı takım karşısında şampiyonluk yolunda çok önemli bir karşılaşmaya çıkacak Karadeniz ekibi, 2021-2022 sezonunda şampiyon olduğu dönemin ardından ilk kez böyle bir fırsat yakaladı.

Aynı puana sahip olduğu Fenerbahçe'nin averajla gerisinde üçüncü sırada haftaya girecek Karadeniz ekibi, Galatasaray ile oynayacağı karşılaşmaya odaklanacak.

Kayalıköy Barajı'nda doluluk oranı yüzde 52'ye ulaştı
"Evde sabun paketleme işi" vaadiyle dolandırıcılığa 20 yıla kadar hapis istemi
Geçen ay uyuşturucu, yasa dışı bahis ve sanal kumara yönelik 787 operasyon düzenlendi
İneği için Sikorsky helikopter talep eden de eşiyle barışmak isteyen de 112'yi aramış
"İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü" davasının sekizinci duruşması başladı

LaLiga'da üst üste 5. maçını kazanan Barcelona, zirveyi bırakmıyor

LaLiga'da üst üste 5. maçını kazanan Barcelona, zirveyi bırakmıyor

Sinop, milli heyecana ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor

Trabzonspor, geçen sezon sonundaki puanından daha fazlasını topladı

Süper Lig'e yükselme mücadelesinde Erzurumspor FK bir adım önde

Süper Lig'e yükselme mücadelesinde Erzurumspor FK bir adım önde
Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı

Fenerbahçe Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı
Guardiola, dünyanın kaos içinde olduğunu ve kimsenin bir şey yapmadığını söyledi

Guardiola, dünyanın kaos içinde olduğunu ve kimsenin bir şey yapmadığını söyledi
