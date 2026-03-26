Dolar
44.35
Euro
51.25
Altın
4,389.16
ETH/USDT
2,046.20
BTC/USDT
68,472.00
BIST 100
12,727.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız İran'ın yeni misillemeleri nedeniyle Tel Aviv'de sirenler çalıyor
logo
Spor, Futbol

PFDK'den 4 Süper Lig kulübüne ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Trendyol Süper Lig'den 4 kulübe çeşitli cezalar verdi.

Süha Gür  | 26.03.2026 - Güncelleme : 26.03.2026
İstanbul

TFF'nin açıklamasına göre PFDK, Trabzonspor'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 1 milyon lira para ve kısmi tribün kapama cezası verdi.

Aynı sebeple Kayserispor'a kısmi tribün kapama cezası uygulayan kurul, stada usulsüz seyirci alınmasından dolayı ise sarı-kırmızılılara 480 bin lira para cezası kesti.

Beşiktaş'a taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat gerekçesiyle 2 milyon 500 bin, saha olayları sebebiyle de 220 bin olmak üzere toplamda 2 milyon 720 bin lira para cezası uygulayan kurul, siyah-beyazlılara da kısmi tribün kapama cezası verdi.

PFDK, Kasımpaşa'ya da taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle 400 bin lira para cezası ve kısmi tribün kapama cezası kesti.

Öte yandan Fatih Karagümrük oyuncusu Matias Kranevitter, rakip takım oyuncusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle 2 resmi müsabakadan men ve 53 bin 350 lira para cezası aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet