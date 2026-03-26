A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na bir adım uzakta
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenen ay-yıldızlı ekip, Slovakya-Kosova maçının galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda final maçına çıkacak.
İstanbul
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde ağırladığı Romanya'yı 1-0 yenerek play-off turu finaline yükseldi.
23. dakikada mücadelenin ilk önemli gol pozisyonunu Romanya yakaladı. Bancu'nun soldan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Hagi, vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak, İsmail Yüksek'e çarparak kornere çıktı.
32. dakikada A Milli Futbol Takımı gole yaklaştı. Sol kanatta Ratiu'dan topu kapan Kenan Yıldız, ceza sahasına girdikten sonra Arda Güler'i gördü. Arda'nın ceza yayı önünde bekletmeden çıkardığı şutta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
İki takımın da fazla pozisyona giremediği karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.
Bu sonuçla Türkiye, play-off turu finaline yükseldi. Ay-yıldızlılar, finalde Slovakya-Kosova eşleşmesinin kazananıyla deplasmanda karşılaşacak.
53. dakikada A Milli Futbol Takımı öne geçti. Arda Güler'in sağdan uzun ve şık pasına hareketlenen Ferdi Kadıoğlu, ceza sahası içinde topu kontrol ettikten sonra kaleci Radu ile karşı karşıya kaldı. Ferdi'nin altıpasın önünden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.
56. dakikada Man'ın sağdan ortasında arka direkte Mihaila, topu kafayla kale sahası önüne indirdi. Abdülkerim Bardakcı'nın uzaklaştırmak istediği meşin yuvarlak, ceza sahası solunda Hagi'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda, top yan ağlarda kaldı.
61. dakikada ay-yıldızlılar ikinci gole yaklaştı. Ferdi'nin pasında topla buluşan Kenan Yıldız'ın ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
77. dakikada Romanya'nın sağdan kullandığı kornerde savunmanın uzaklaştırmak istediği top, ceza sahası sağ çaprazında Mihaila'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direkten döndü.
Türkiye, karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını Dünya Kupası Elemeleri'nde play-off turu finaline yazdırdı.
Rakip bu akşam belli olacak
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı yenen A Milli Futbol Takımı'nın finaldeki rakibi, bu akşam belli olacak.
Milliler, Slovakya-Kosova maçının galibiyle 31 Mart Salı günü deplasmanda Dünya Kupası biletini almak için karşı karşıya gelecek.
Hakan Çalhanoğlu: "Bu mutluluğu kaybetmek istemiyoruz"
A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenerek play-off turu finaline yükselmeleriyle ilgili, "Bu mutluluğu kaybetmek istemiyoruz, hem kendimize hem de milletimize devamını yaşatmak istiyoruz." dedi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Hakan Çalhanoğlu, ilk maçı atlattıkları için çok mutlu olduklarını söyleyerek sözlerine başladı.
Üzerlerinde bir yük olduğunu ve bunu hissettiklerini dile getiren 32 yaşındaki futbolcu, "Herkes 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmak istiyor. Aynı şekilde biz de öyle. Bu maçı atlattığımız için çok mutluyuz. Son maç kaldı. İnşallah o maça da iyi hazırlanacağız. Şu an en önemlisi iyi dinlenmek, iyi hazırlanmak. Zaten şimdi Riva'ya gittiğimizde rakibi analiz edeceğiz. Çok mutluyuz ama daha henüz bir şey bitmedi." ifadelerini kullandı.
Teknik direktör Vincenzo Montella'nın Romanya maçının kolay olmayacağını söylediğini hatırlatan deneyimli oyuncu, "Herkesin beklentisi 3-0, 4-0'dı ama öyle bir maç olmayacağını biz de biliyorduk. Romanya Milli Takımı, iyi bir takım. Eski hocamız orada çalışıyor, her oyuncuyu tanıyor. Sabırlıydık, oyunun kontrolü her zaman bizdeydi. Takım motive ve herkes pozitif. Soyunma odasındaki durum da çok güzel, her zamanki gibi. Zaten çoğu şeyi görüyorsunuz, aynı şekilde devam ediyoruz. Bu mutluluğu kaybetmek istemiyoruz, hem kendimize hem de milletimize devamını yaşatmak istiyoruz." açıklamasında bulundu.
A Milli Futbol Takımı'nın formasını 103. kez giyerek bu anlamda milli formayı en çok giyen 3. futbolcu olmasıyla ilgili de konuşan Hakan Çalhanoğlu, şunları söyledi:
"Milli takım sürecinde emeği geçen herkese, hocalarıma, abilerime teşekkür etmek istiyorum. 103. milli maçımı yaptığım için çok mutluyum, çok da gururluyum. İnşallah daha niceleri olur. Tek hedefim kaptan olarak Dünya Kupası'na katılmak. Milli takımdaki tek eksiğim de bu. İnşallah nasip olur. Takım arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum, tüm kardeşlerimin eline, ayağına, yüreğine sağlık. Hepsi bana yardımcı oluyor. İnşallah katılırsak güzel bir turnuva olacağına inanıyorum. Çünkü Avrupa Şampiyonası'nda da güzel bir turnuva yaşadık. Oraya katılalım, ondan sonrasına bakarız."
Bakan Bak: İnşallah salı günkü maçı da geçip 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Romanya'yı 1-0 yenerek play-off turu finaline yükselmesine ilişkin, "İnşallah salı günkü maçı da geçip 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız." dedi.
Tüpraş Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Bak, sporcuları tebrik ederek sözlerine başladı.
Milli takımın Türk milletini sevindirdiğinin altını çizen Bak, "Bu işler adım adım. Slovakya-Kosova maçının galibini bekleyeceğiz. Genç bir jenerasyonumuz var. Çok formda oyuncularımız var. Bu da milli takıma yansıyor. Bugün Romanya biraz kapandı. Çok tempolu bir maç olmadı belki ama netice önemli. İnşallah salı günkü maçı da geçip 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılacağız. Buna yürekten inanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maçın ardından telefon açtığını belirten Bakan Osman Aşkın Bak, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımız futbolu çok yakından takip ediyor. Biraz önce de aradı, hocayı ve futbolcuları tebrik etti. Duyduğu sevinci ifade etti. Futbol, kitleleri hareketlendiren önemli bir olgu. Grupta da iyi işler yaptık, Uluslar Ligi'nde de iyi işler yaptık. Daha çok sevindireceklerine inanıyoruz. Dünya Kupası'na katılıp orada da iyi işler yapacaklarına inanıyoruz. Sporcular ve teknik direktörümüz Cumhurbaşkanımızı bir sonraki maça davet etti. İnşallah güzel bir neticeyle Dünya Kupası'na gideriz. Buna yürekten inanıyoruz. Başkanımız sporcularla çok yakından ilgileniyor. Ortaya koyduğu tablo bizleri gururlandırıyor. Basketbolda, voleybolda güzel sonuçlar yaşadık, inşallah bu yıl da futbolda başarı yakalayıp 24 yıl sonra Dünya Kupası'na gitmeyi arzuluyoruz. Bu jenerasyonun daha iyi işler yapacağına inanıyoruz. Ama daha bitmedi. Salı günü kazanarak Dünya Kupası'na gideceğiz. Bu çocuklara bu başarı yakışır, bu millete bu yakışır. Her şey güzel ve güçlü Türkiye için."
Hacıosmanoğlu: "Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız"
Zor bir maçı geride bıraktıklarını söyleyen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ise Romanya'nın karşılaşma boyunca kapandığını ancak usta ayakların kilidi açtığını belirtti.
Dünya Kupası'na gideceklerine en başından bu yana inandıklarını dile getiren Hacıosmanoğlu, "Orada da güzel işler yapacağız. Ama temkinli olmak lazım. Son maçımızı almak istiyoruz. Tarihin en karakterli kadrosu. Aile ortamı kurduğu için hocaya teşekkür ediyorum. Bir adım sonra hedefimize ulaşacağız. Kongreye 12 gün kala 9 yaşındaki kızım 'Futbolun başına geç, dünya şampiyonu olalım.' dedi. Son gidişimizde 3. olmuştuk. Bir bakmışsınız kupanın sapından tutup ABD'den dönüyoruz. Cenab-ı Allah nasip etsin. Bu çocuklar hak ediyor. Orada da güzel işler yapacaklardır." açıklamasında bulundu.
Lucescu: Savunmada yaptığımız bir hata mağlubiyet yaşamamıza sebep oldu
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Türkiye'ye 1-0 yenilen Romanya'da milli futbol takımı teknik direktörü Mircea Lucescu, savunmada yaptıkları bir hata nedeniyle hak etmedikleri bir mağlubiyet yaşadıklarını söyledi.
Rumen teknik adam, Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Türkiye'ye karşı iyi savunma yapmaya çalıştıklarını belirten Lucescu, "Çok dengeli bir maç oldu. Savunmada yaptığımız bir hata, hak etmediğimiz mağlubiyet yaşamamıza sebep oldu. Maçı kaybettiğimiz ve devam edemediğimiz için çok üzülüyorum. Bir pozisyonumuz direkten döndü. Bir pozisyonda da Hagi daha dikkatli olsa ve ayak içi vursa gol olabilirdi." ifadelerini kullandı.
Türk futbolunun iyi bir dönemden geçtiğini aktaran Mircea Lucescu, "Bu takımı görev yaptığım dönemde inşa ettim ve gençleştirdim. Bazı sonuçları alamadım, feda ettik. Ancak Türkiye şimdi bunların karşılığını alarak başarılı sonuçlar almaya başladı. Türkiye'yi çok beğeniyorum. İyi bir teknik direktörleri var. Türkiye'ye çok iyi yabancılar geldi. Bu isimler Türk oyunculara da örnek oldu." diye konuştu.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynadığı karşılaşmayı kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, resmi ziyaret gerçekleştirdiği Bükreş'te A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynadığı karşılaşmayı mevkidaşı Romanya Senatosu Başkanı Mircea Abrudean ile izlediğini belirtti.
"Masada elbette dostluk kazandı." ifadesini iki ülkenin bayraklarıyla paylaşan Kurtulmuş, şunları kaydetti:
"Ay yıldızlılarımızı ortaya koydukları mücadele ve aldıkları güzel galibiyet dolayısıyla gönülden tebrik ediyor, dünya kupası yolunda başarılar diliyorum. Sizinle gurur duyuyoruz, bizim çocuklar."
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya'yı mağlup ederek finale yükselen A Milli Takımımızı gönülden kutluyor, finalde başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.
İletişim Başkanı Duran, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde Romanya ile oynadığı karşılaşmayı 1-0 kazanan A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti.
Duran, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, "Tebrikler bizim çocuklar. Dünya Kupası play-off turu yarı finalinde Romanya'yı mağlup ederek finale yükselen A Milli Futbol Takımımızı yürekten kutluyor, Dünya Kupası yolunda başarılar diliyorum." ifadesini kullandı.