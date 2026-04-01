Türkiye'nin 24 yıl sonra 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasını vatandaşlar sevinç gösterileriyle kutladı
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yenerek 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandığı maçın sevinci, vatandaşlar tarafından da büyük bir coşkuyla yaşandı.
Ankara
Ankara'da bayraklarıyla araçlarına binen vatandaşlar korna sesleri eşliğinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı, Bahçelievler ve Tunalı Hilmi Caddesi'nde toplandı.
Coşkulu vatandaşlar, Türkiye'nin 24 yıl sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasını şarkılar ve marşlar söyleyerek sevinç gösterileriyle kutladı.
Müsabakanın ardından Ankaralı vatandaşlar, Kızılay Meydanı'nda toplanarak ellerinde Türk bayrakları ile galibiyeti kutladı.
Bazı vatandaşlar da araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu.
İstanbul
Kent genelinde birçok ilçede ellerine Türk bayrağı alan vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlama yaptı.
Zeytinburnu Meydanı'nda dev ekranda birlikte maç izleyen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu. Vatandaşlar, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup etmesiyle büyük sevinç yaşadı.
Fatih'te Topkapı Kaleiçi Meydanı'nda belediye tarafından kurulan çadırda coşkuyla maçı izleyen vatandaşlar, mücadelenin sona ermesiyle birlikte sevinç gösterisinde bulundu.
Taksim'de toplanan bir grup vatandaş, ellerindeki Türk bayraklarıyla kutlama yaptı. Bazı vatandaşlar ise bu anları cep telefonu kameralarıyla kaydedip, hatıra fotoğrafı çektirdi.
Beşiktaş, Maltepe, Kartal, Sarıyer ve Ümraniye'de sürücüler Türk bayraklarıyla donatılan araçlarıyla konvoylar oluşturup, klakson çalarak tur attı.
Bazı vatandaşlar da çocuklarıyla birlikte sokaklara çıkarak kutlama yaptı.
Sultangazi'de de vatandaşlar ellerine Türk bayraklarını alıp araçlarıyla konvoy oluşturarak kutlamalara katıldı.
İzmir
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova-Türkiye maçını izlemek için Buca Belediyesi tarafından Hasanağa Parkı'nda dev ekran kuruldu.
Vatandaşlar maçı izlemek için parkta toplandı.
İzmirliler, müsabakanın başlangıcında İstiklal Marşı'nı okudu, ardından A Milli Futbol Takımı lehine alkış ve tezahüratlarda bulundu.
Milli takım forması giyerek ellerinde Türk bayraklarıyla karşılaşmayı seyreden vatandaşlar, maç boyunca alkışlarla milli takımı destekledi.
Karşılaşmayı Türkiye'nin 1-0 kazanmasının ardından vatandaşlar, araçlarıyla konvoy yaparak kutlama yaptı.
Samsun
Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda çadırdaki dev ekranda ellerinde Türk bayraklarıyla müsabakayı takip eden Samsunlular, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup etmesiyle büyük sevinç yaşadı.
Vatandaşlar, Tarkan'ın "Bir Oluruz Yolunda" şarkısıyla kutlama yaptı.
Bazı vatandaşlar ise Türk bayraklarıyla donatılan araçlarıyla şehirde korna çalarak tur attı.
Çankırı
Çankırı'da kent meydanındaki dev ekranda izlenen maçın ardından havai fişekli kutlama yapıldı.
Türk bayrağıyla tezahürat yapan vatandaşlar, galibiyet sonrası büyük sevinç yaşadı.
Bazı vatandaşlar da Türk bayrağı açarak araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu.
Konya
Konya Büyükşehir Belediyesince Zafer Meydanı'nda kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyan çok sayıda kişi, milli maç heyecanını birlikte yaşadı.
Milli takım forması giyen vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.
Mücadelenin sona ermesiyle vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.
Aksaray
Aksaray'da çok sayıda kişi karşılaşmayı Aksaray Üniversitesi yerleşkesinde bulunan konferans salonunda izledi.
Türk bayrakları taşıyan taraftarlar, maç boyunca tezahüratta bulundu.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Bazı vatandaşlar, maçın ardından kentte araçlarıyla tur atarak kutlama yaptı.
Trakya
Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli'nde vatandaşlar milli takımın maçını gençlik merkezi ile kafe ve kahvehanelerde izledi.
Karşılaşmanın bitiş düdüğüyle vatandaşlar büyük sevinç yaşadı.
Trakya Üniversitesi Beden Eğitim Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Mert Baran Gamsız, AA muhabirine, Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılacak olmasının mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Milli takımı tebrik eden Gamsız, "Dünya Kupası'na gidiyoruz yıllar sonra. Ben hiç görmedim 21 yaşındayım. Aşırı mutluyum." dedi.
Arda Başoğlu da çok mutlu olduğunu belirterek, "Ait olduğumuz yerde olmak çok farklı bir şey." diye konuştu.
Muhammet Işık da "Bu bizim jenerasyonumuzun ilk Dünya Kupası. Gerçekten çok mutluyuz. Milli takım oyuncularına ve Vincenzo Montella'ya teşekkür ederiz. İnşallah orada da güzel bir yürüyüşümüz olacak." ifadelerini kullandı.
Kırklareli ve Tekirdağ
Kırklareli'nde vatandaşlar, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalindeki Kosova-Türkiye müsabakasını dev ekranlardan takip etti.
Kırklareli Gençlik Merkezi'nde kurulan dev ekranda müsabakayı izleyen vatandaşlar, milli takıma destek oldu.
Ellerinde Türk bayrakları ile marşlar söyleyen vatandaşlar, tezahüratlarda bulundu.
Vatandaşlardan Kerem Can, AA muhabirine, Türkiye'nin galibiyetiyle çok büyük bir gurur yaşadıklarını söyledi.
Yıllar sonra milli takımın Dünya Kupası'nda mücadele edeceğini vurgulayan Can, bu gururu kendilerine yaşatan milli takıma teşekkür etti.
Tekirdağ'da da vatandaşlar milli takımın galibiyeti sonra büyük sevinç yaşadı.
Şırnak
Şırnak Valiliği organizasyonunda "Şırnak'ta dev ekranda maç keyfi" sloganıyla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi Salonu'nda kurulan ekranda Türk bayraklarıyla karşılaşmayı takip eden vatandaşlar, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup etmesiyle büyük sevinç yaşadı.
Türk bayrağıyla tezahürat yapan vatandaşlar, araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din, AFAD İl Müdürü Muzaffer İşlek ve Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da müsabakayı izleyicilerle takip etti.
Adana
Adana'da maçı izleyen vatandaşlar, bitiş düdüğüyle galibiyet sevinci yaşadı.
Vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının sevincini araç konvoyuyla kutladı.
Araçlarıyla caddelere çıkan vatandaşlar, korna çalarak sevinç gösterilerinde bulundu.
Hatay
Hatay'ın İskenderun ilçesinde vatandaşlar milli takımın başarısını kutladı.
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanmasının sevincini yaşayan vatandaşlar, bu başarıyı araç konvoyuyla kutladı.
Osmaniye
Osmaniye'de vatandaşlar, milli maçı Devlet Bahçeli Meydanı'na kurulan dev ekranda takip etti.
Hakemin bitiş düdüğüyle vatandaşlar, galibiyeti meşale yakarak ve ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak kutladı.
Erzurum
Erzurum'da vatandaşlar, ay yıldızlıların Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıl aradan sonra Dünya Kupası'na gitmeye hak kazanmasının ardından ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle sokakları doldurdu.
Araçlarla konvoy yapan vatandaşlar, araçlarına astıkları Türk bayrakları ve çaldıkları kornalarla milli takımın galibiyetini kutladı.
Erzincan
Erzincan'da Dörtyol Kızılay Meydanı’nda bulunan dev ekrandan müsabakayı takip eden vatandaşlar, galibiyet coşkusu yaşadı.
Ellerinde Türk bayrağı taşıyan Erzincanlılar, açık havada izledikleri karşılaşmada ay yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destek verdi.
Milli takımın karşılaşmayı kazanmasının ardından izleyiciler büyük sevinç yaşadı.
Ardahan
Ardahan’da da kutlamalar yapıldı.
Vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak kent merkezinde tur attı.
Başta Kongre Caddesi olmak üzere caddelerde dolaşan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla galibiyeti kutladı.
Tunceli
Tunceli’de ise Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, Munzur Erkek Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerle müsabakayı takip etti.
Milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup etmesiyle Aygöl ve öğrenciler birlikte sevinç yaşadı.
Daha sonra yurt bahçesine çıkan Aygöl ve öğrenciler, Türk bayrakları ve meşaleler eşliğinde milli takımın galibiyetini kutladı.
Kayseri
Kayseri’de çok sayıda vatandaş, maçın ardından Sivas Caddesi’nde araçlarıyla korna çalarak tur attı.
Bazı vatandaşlar ise Türk bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı’nda toplanarak tezahürat yaptı.
Nevşehir
Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde dev ekranda ellerinde Türk bayrakları ile müsabakayı izleyen vatandaşlar, milli takımın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde Kosova'yı 1-0 yenmesiyle birlikte sevinç yaşadı.
Vatandaşlar daha sonra Türk bayrakları ile donattıkları araçlarıyla kent merkezinde korna çalarak tur attı.
Kırşehir
Milli maçı Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ahi Evran Kongre Kültür Merkezi'ndeki dev ekranda izleyen taraftarlar, galibiyetle birlikte kutlama yaptı.
Araç konvoyu oluşturan çok sayıda sürücü, Türk bayrakları eşliğinde korna çalarak tur attı.
Kent meydanında bir araya gelen çok sayıda vatandaş da galibiyeti doyasıya kutladı.
Yozgat
A Milli Futbol Takımı'nın maçını Yozgat Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekranda izleyen birçok taraftar, kutlamalara katıldı.
Türk bayraklarıyla milli zaferi kutlayan vatandaşlar, Lise Caddesi'nde araçlarla konvoy oluşturup korna çaldı.
Niğde
Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen çok sayıda vatandaş, ellerinde Türk bayraklarıyla galibiyeti coşkuyla kutladı.
Meydanda toplanan kalabalık, tezahüratta bulunarak doyasıya eğlendi.
Konvoy oluşturan sürücüleri ise Türk bayraklarıyla süsledikleri araçlarıyla caddelerde korna çalarak tur attı.
Sivas
Sivas’ta kent meydanına kurulan dev ekrandan milli maçı takip eden vatandaşlar, 1-0 biten karşılaşma sonrası büyük sevinç yaşadı.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrencilerin yaşadığı sevinç ise renkli görüntüler oluşturdu.
Kilis
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde oynanan Kosova-Türkiye mücadelesi, Kilis'te Cumhuriyet Meydanı'na kurulan dev ekrandan izlendi.
Ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay yıldızlılara alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Karşılaşmayı, Belediye Başkanı Atila Yıldırım da vatandaşlarla izledi.
Vatandaşlar, Türkiye'nin 1-0 kazandığı maçın sevincini Türk bayraklarıyla kutladı.
Şanlıurfa
Şanlıurfa’da gençler maçı birlikte izledi.
Şanlıurfa Gençlik Merkezi’nin daveti üzerine çok sayıda genç, kurumun konferans salonunda kurulan dev ekranda Türkiye-Kosova maçını seyretti.
Milli heyecanı birlikte yaşayan gençlere, çeşitli ikramlarda bulunuldu.
Gençler, organizasyonun gerçekleştirilmesinde emeği olan yetkililere teşekkür etti.
Kahramanmaraş
Kahramanmaraş'ta vatandaşlar Kosova-Türkiye karşılaşmasını dev ekrandan izlemek için merkez Onikişubat ilçesindeki Aliya İzzetbegoviç Millet Bahçesi'ne geldi.
Ellerinde Türk bayraklarıyla tezahürat yapan katılımcılar, maç boyunca milli takıma destek verdi.
Heyecanla karşılaşmayı izleyen sporseverler, milli takımın attığı golün ardından büyük sevinç yaşadı.
Vatandaşlar, hakemin bitiş düdüğüyle Türkiye'nin Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesini Alparslan Türkeş Bulvarı'nda konvoy oluşturarak kutladı.
Antalya
Antalya Büyükşehir Belediyesince Konyaaltı ilçesindeki Olbia Kent Meydanı'nda kurulan dev ekrandan karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Karşılaşma öncesi İstiklal Marşı'nı coşkuyla okuyan çok sayıda kişi, parkta milli maç heyecanını birlikte yaşadı.
Milli takım forması giyen katılımcılar, ellerindeki Türk bayraklarıyla karşılaşmayı izledi.
Ay yıldızlı taraftarlar, maç boyunca A Milli Futbol Takımı'nı destekledi.
Kentin farklı noktalarında kurulan dev ekranlarda da milli maç takip edildi.
Mücadelenin sona ermesiyle vatandaşlar sevinç gösterisinde bulundu.
Isparta
Isparta'da çok sayıda kişi, karşılaşmayı Isparta Belediyesine ait Atatürk Parkı'ndaki teras restoranda izledi.
Türk bayrakları taşıyan taraftarlar, maç boyunca tezahüratta bulundu.
Karşılaşmanın son düdüğünün ardından taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Bazı vatandaşlar, maçın ardından kentte araçlarıyla tur atarak kutlama yaptı.
Trabzon
Trabzon Büyükşehir Belediyesince 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'na kurulan dev ekranda karşılaşmayı izlemeye gelen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla milli takıma alkış ve tezahüratlarla destekte bulundu.
Karşılaşmayı Türkiye'nin 1-0 kazanmasının ardından vatandaşlar, kolbastı ve horon oynayarak sevinç gösterisi yaptı.
Rize
Rize'de Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde karşılaşma için dev ekran kuruldu.
Türk bayrağı taşıyan öğrenciler ve vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla maçın heyecanını yaşadı.
Mücadelenin sona ermesinin ardından sevinç gösterisinde bulunuldu.
Vali İhsan Selim Baydaş, Belediye Başkanı Rahmi Metin, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Albay Adnan Çelebi, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Yılmaz ve AK Parti İl Başkanı Yılmaz Katmer de maçı burada izledi.
Ordu
Ordu'nun Fatsa ilçesindeki Cumhuriyet Meydanı'nda karşılaşma için dev ekran kuruldu.
Ellerinde Türk bayrağı taşıyan vatandaşlar, açık havada izledikleri karşılaşma boyunca ay yıldızlı ekibe alkış ve tezahüratlarla destek verdi.
Artvin
Artvin Çoruh Üniversitesi Rektörlüğünün organize ettiği etkinlik kapsamında Nihat Gökyiğit Kongre ve Kültür Merkezi'nde Kosova-Türkiye maçı dev ekrandan izlendi.
Türk bayrakları eşliğinde maçı takip eden öğrenciler, karşılaşma sonunda büyük sevinç yaşadı.
Rektör İbrahim Aydın da milli maçı öğrencilerle izleyerek heyecana ortak oldu.
Bayburt
Bayburt'ta da vatandaşlar, Türkiye'nin 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etmesinden dolayı büyük sevinç yaşadı.
Bazı vatandaşlar, Türk bayrağı açarak araçlarıyla şehirde konvoy oluşturdu.
Bursa
Bursa'da vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı forması giyip Türk bayraklarıyla konvoylar oluşturdu.
Vatandaşlar, alkış ve tezahüratlarla, sürücüler ise korna çalarak ay-yıldızlı ekibe destekte bulundu.
Eskişehir
Eskişehir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 24 yıl aradan sonra 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılmasının sevincini yaşadı.
Yenibağlar Mahallesi Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda araçlarıyla konvoy oluşturan vatandaşlar, korna çalarak şehirde tur attı.
Ellerinde Türk bayrakları ve meşalelerle Türkiye için tezahüratlarda bulunan vatandaşlar, galibiyeti kutladı.
Bulvar üzerindeki alışveriş merkezi önünde toplanan vatandaşlar, dans ederek tarihi galibiyetin mutluluğunu paylaştı.
Balıkesir
Balıkesir'de vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 yendiği karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşadı.
Maçta son düdüğün çalmasının ardından sokaklara çıkan vatandaşlar tezahüratlarda bulundu.
Milli Kuvvetler Caddesi, Ali Hikmet Paşa Meydanı ve Anafartalar Caddesi'nde araçlarla konvoy halinde kornalar çalarak sevinen vatandaşlar, Türk bayraklarıyla galibiyeti kutladı.
Polis ekipleri de yoğun coşkunun yaşandığı kentte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına güvenlik önlemleri aldı.
Çanakkale
Çanakkale'de de vatandaşlar sahadaki sevinci davul ve zurnayla kutladı.
Maç bitiminde sokağa çıkan vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla A Milli Futbol Takımı'nın 1-0'lık galibiyetini kutlama fırsatı buldu.
Araçlarıyla da Kordon Boyu'na çıkan çok sayıda sürücü, davul ve zurna eşliğinde kutlama yaptı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler İskele Meydanı'nda güvenlik önlemi aldı.
