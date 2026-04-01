Anadolu Ajansı çalışanları ve aileleri, tarihi Kosova-Türkiye maçını birlikte izledi
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde deplasmanda Kosova'yı 1-0 yendiği tarihi maçı, Anadolu Ajansı çalışanları ve aileleri birlikte izledi.
Ankara
AA Genel Müdürlüğü'ndeki Kulis Cafe’de bir araya gelen personelin arasında AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan ve AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan, AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş ve AA Teknoloji Koordinatörü Emre Çebişli de yer aldı.
Hakemin bitiş düdüğüyle beraber AA çalışanları büyük sevinç yaşadı.
Milli takımın 24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanmasına dair duygularını açıklayan AA Genel Müdür Yardımcısı Oğuz Enis Peru, "2026 Dünya Kupası biletini almış olduk çok mutluyuz, çok sevinçliyiz. Kendi adıma daha kolay bir maç bekliyordum, çok zorlandık, heyecanlandık, hop oturup hop kalktık ama sonunda bileti aldığımız için de çok mutluyuz. Bu heyecanı AA çalışanlarıyla birlikte tattık bu da ayrı bir keyifti. İnşallah Dünya Kupası maçlarını da yine çalışanlarımızla birlikte burada izleyeceğiz. İnşallah çeyrek final, yarı final ve final oynarsak da bizim için müthiş bir keyif olacak." dedi.
Peru, Türkiye'nin 24 yıl sonra bu kupaya katılabilmesine ilişkin de "Beklentimiz yüksek, 2002 yılında Japonya ve Güney Kore'deydi çok heyecanlıydı, sabahlara yakın maç oynuyorduk. Yine aynı şekilde Amerika'da sabahlayacağız, sabahları izleyeceğiz, heyecanla bekliyoruz. Gördüğüm kadarıyla futbolda altın bir nesil var, çok mutluyum, o 2002 ruhunu tekrardan yaşatan bir nesil bu, inşallah bu jenerasyon bize bu kupayı getirir ve bizi de mutlu eder. İsteğimiz bu şekilde." diye konuştu.
Kosova maçında en çok beğendiği futbolcu için de Peru, "Açıkçası çok heyecanlı bazı futbolcuları izledim, en beğendiğim de her zamanki gibi gönlümüzdeki Kenan Yıldız'dı. Kenan Yıldız'ın köşelerden o ceza sahası içerisine girmesi bir iki net pozisyonu vardı, 1 golle maçı bitirmiş olduk. Önemli olan kazanmaktı ve kazandık." dedi.
Peru, vatandaşların meydanlardaki coşkusuna yönelik ise "Bu coşku hepimizin hak ettiği bir coşkuydu, beklediği bir coşkuydu. İnşallah milli takımımızın Dünya Kupası'ndaki bu başarıları katlanarak devam eder ve hep beraber kupa yolunda finaller de yaşarız." değerlendirmesinde bulundu.
2026 FIFA Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihlerinde ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek.