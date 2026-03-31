Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri sahiplerini buldu
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) tarafından düzenlenen "2025 Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri"ni kazanan, aralarında Anadolu Ajansı (AA) Çevre ve Tarım Haberleri (Yeşilhat) muhabiri Yeter Ada Şeko'nun da olduğu gazeteciler ödüllerini aldı.
İstanbul
TGC'nin 1959'dan bu yana gerçekleştirdiği Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri'ni kazananlara, Cemiyet'in merkez binasında düzenlenen törenle ödülleri takdim edildi.
AA Çevre ve Tarım Haberleri muhabiri Yeter Ada Şeko, "Zirai dondan etkilenen çiftçilerin iklim yası" adlı haberiyle "Dijital Platform Haberi" başlıklı haberiyle ödül aldı.
Törende, Malatya'nın Doğanyol ilçesinde yaşayan çiftçiler Atilla Ceyhan, Mehmet Kocabey ve Yaşar Akbal'ın zirai dona ilişkin duygularını paylaştığı haberden 1 dakikalık bir kesit gösterildi.
Şeko, burada yaptığı konuşmada, 2025 yılında Türkiye'nin 30'dan fazla şehrinde zirai don yaşandığını hatırlatarak, haberinde zirai dondan etkilenen çiftçilerin yaşadığı psikolojik süreci anlatmaya çalıştığını söyledi.
Yeter Şeko, "Yeşilhat ekibine, haberin kurgusunda destek olan AA kıdemli kurgucusu Ömer Çakır'a ve aileme teşekkür ederim." dedi.
Tören, ödül alan gazetecilerin fotoğraf çekimiyle tamamlandı.