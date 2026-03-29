1920 Koşusu'na son 1 hafta

Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da 5 Nisan Pazar günü düzenlenecek "1920 Koşusu" için geri sayım başladı.

Salih Ulaş Şahan  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Ankara

Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay'ın sosyal sorumluluk partnerliğinde 10 kilometrelik parkurda koşulacak yarış, 5 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü önünden başlayacak. Anıtkabir çevresini kapsayan parkurun ardından yarış, başlangıç noktası Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde sona erecek.

1920 Koşusu, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.

Büyük yarışa 7 gün kala onaylanan başvuru sayısı 1000'i geçti. Uluslararası önemli atletlerin yer alacağı 1920 Koşusu'nda milli sporcular da madalya için ter dökecek.

Yarışta genel klasman dışında, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve +70 yaş kategorileri de yer alacak. Genel klasmanda hem kadınlar hem erkeklerde birincilere 100'er bin, ikincilere 75'er bin, üçüncülere ise 50'şer bin Türk lirası para ödülü takdim edilecek. Yaş gruplarının birincilerine 15'er, ikincilerine 10'ar, üçüncülerine ise 5'er bin Türk lirası para ödülü verilecek.

Başarılı sporculara ayrıca sponsorların ürünlerinden de hediye edilecek.

Kayıt için son 5 gün

1920 Koşusu için kayıtların kapanmasına 5 gün kaldı.

Geç kayıt döneminin devam ettiği ve çok az kontenjanın kaldığı etkinlikte sporcular 2 Nisan Perşembe gününün sonuna kadar kayıt olabilecek.

Atletler "1920kosusu.com" üzerinden kayıtlarını yaptırabilecek.

Tarihi yapılar otizmliler için 2 Nisan'da mavi ve kırmızı ışıkla aydınlatılacak
Ankara Adliyesinde gelecek hafta yoğun geçecek
Türkiye ve dünya gündemi
Manisa ve İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi
İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi

1920 Koşusu'na son 1 hafta

1920 Koşusu'na son 1 hafta

AA Genel Müdür Yardımcısı Peru, "1920 Koşusu"nun anlam ve önemine vurgu yaptı

AA'nın "Eller Konuşur" projesi ilgiyle karşılandı

İşitme engelli toplumun temsilcileri AA'nın "Eller Konuşur" projesine tam destek verdi

İşitme engelli toplumun temsilcileri AA'nın "Eller Konuşur" projesine tam destek verdi
"1920 Koşusu" için son kayıt fırsatı

"1920 Koşusu" için son kayıt fırsatı
Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ: Anadolu Ajansının yıl dönümünde 1920 Koşusu'nu yapmak büyük bir gurur

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ: Anadolu Ajansının yıl dönümünde 1920 Koşusu'nu yapmak büyük bir gurur
