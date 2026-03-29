Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin sprint yarışını motosikletindeki arıza nedeniyle tamamlayamadı

MotoGP Dünya Şampiyonası'nın 3. etabı olan ABD Grand Prix sprint yarışında Prima Pramac Yamaha takımının milli sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, motosikletindeki mekanik problem nedeniyle yarışı bıraktı.

Fatih Erel  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin sprint yarışını motosikletindeki arıza nedeniyle tamamlayamadı

İstanbul

Teksas'ta bulunan 5,5 kilometrelik Amerika Pisti'nde 19 tur üzerinden gerçekleşecek yarışın sprint turunda 20:19.54'lük derece elde eden Aprilia Racing takımının İspanyoıl sürücüsü Jorge Martin, birinci sırayı aldı.

Martin, yarış sonrasında kutlama yaparken motosikletinden düşmesine rağmen herhangi bir sakatlık yaşamadı.

Sprint yarışını Red Bull sporcusu Toprak, motosikletindeki mekanik problem nedeniyle 4. turda bıraktı.

ABD Grand Prix'i, yarın TSİ 23.00'de koşulacak.

Trakya'da sağanak etkili oldu
Tarihi yapılar otizmliler için 2 Nisan'da mavi ve kırmızı ışıkla aydınlatılacak
Ankara Adliyesinde gelecek hafta yoğun geçecek
Türkiye ve dünya gündemi
Manisa ve İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Benzer haberler

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin sprint yarışını motosikletindeki arıza nedeniyle tamamlayamadı

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'nin sprint yarışını motosikletindeki arıza nedeniyle tamamlayamadı

MotoGP'nin Brezilya'daki sprint yarışında Toprak Razgatlıoğlu, 18. oldu

Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun ikinci yarışı için Brezilya'da piste çıkıyor

