Dolar
44.46
Euro
51.16
Altın
4,493.54
ETH/USDT
2,003.90
BTC/USDT
66,580.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Spurs, Bucks'ı yenerek üst üste 8. galibiyetini aldı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) San Antonio Spurs, deplasmanda Milwaukee Bucks'ı 127-95 yendi.

Mutlu Demirtaştan  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
İstanbul

Fiserv Forum'da Bucks'a konuk olan Spurs, Stephon Castle'ın 22 sayı, 10 ribaunt, 10 asistle "triple-double" ve Victor Wembanyama'nın 23 sayı, 15 ribauntla "double-double" yaptığı maçı kazanarak art arda 8, sezonun 56. galibiyetini aldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bucks'ta ise Gary Trent Jr'ın 18 ve Myles Turner'ın 15 sayısı, sezonun 44. mağlubiyetini engelleyemedi.

76ers, Hornets deplasmanında kazandı

Milli basketbolcu Adem Bona'nın forma giydiği Philadelphia 76ers, Spectrum Center'da konuk olduğu Charlotte Hornets'ı 15 sayı geriden gelerek 118-114 mağlup etti.

Bu sezon 41. maçını kazanan 76ers'ta Joel Embiid 29, Paul George ve Tyrese Maxey 26'şar sayı kaydetti. Adem Bona ise yaklaşık 6 dakika süre aldığı mücadeleyi 2 sayıyla tamamladı.

Hornets'ta Brandon Miller'ın 29 ve LaMelo Ball'un 20 sayısı, sezonun 35. yenilgisini önleyemedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trakya'da sağanak etkili oldu
Tarihi yapılar otizmliler için 2 Nisan'da mavi ve kırmızı ışıkla aydınlatılacak
Ankara Adliyesinde gelecek hafta yoğun geçecek
Türkiye ve dünya gündemi
Manisa ve İzmir'de etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet