Sivasspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, yeni sezon planlarını anlattı

Taşdemir, AA muhabirine, son 5 senedir ekibiyle ilk defa bir heyecanın dışında kaldığını dile getirdi.

Son 4 senedir çalıştırdığı takımlarda play-off ve play-off finali oynadıklarını, geçen sene de direkt şampiyon olduklarını anımsatan Taşdemir, "Maalesef ilk defa bu heyecanın içerisinde olamayacağız. Tabii burada geç gelmemizin ve sakatlıklardan dolayı da iyice belimizin büküldüğü noktalar var." dedi.

Taşdemir, göreve geldiği süreci değerlendirerek, 24 maçta 7 galibiyet almış bir takıma 13 maçta 7 galibiyet aldırdıklarını ama bunun play-off oynamaya yetmediğini ifade etti.

Gelecek sezon planlaması hakkında bilgi veren Taşdemir, şöyle konuştu:

"Ben buraya mevcut yönetim ve başkanla geldim. Burada çok netim, eğer başkanımız olmayacaksa ben de gelecek sezon burada olmayı düşünmüyorum. Ama en azından sözleşmemi feshederim, yeni gelen yönetimin önünü açarım. Ondan sonraki süreç ne getirir onu bilemem ama Burak Başkan ve bu yönetimle buraya geldim. Dolayısıyla bu yönetim olmayacaksa ben de olmayacağım. Burak Başkan varsa ben de varım. Burak Başkan varsa önümüzdeki sezon hayal ettiğimiz takımı yaratma adına adımlar atacağız demektir. Özellikle gelecek sezon şampiyonluğa oynayabilecek, en kötü ilk üçü hedefleyecek, play-off'un içerisinde olacak bir takım yaratmanın derdinde olacağız."

"Sivasspor Türk futbol tarihinin mihenk taşlarından bir tanesi"

Taşdemir, Sivasspor’un çok büyük bir camia olduğunu dile getirerek, "Sivasspor, Türk futbol tarihinin mihenk taşlarından bir tanesi. Dolayısıyla bu takımın ve camianın hak ettiği bir oyunu oynaması lazım. Hak ettiği oyunu oynayabilmesi için de o doğrultuda doğru oyuncuların olması lazım. Bunun için bir çalışmamız olacak tabii ama önce kulüpteki bu belirsizlik belli olduktan sonra düşüncelerimizi paylaşırız." diye konuştu.

Golcü oyuncu Rey Manaj'ın takımda kalmayı istediğini vurgulayan Taşdemir, "Kendisiyle görüştük, burada bizimle şampiyonluk yaşamayı çok istiyor." ifadesini kullandı.

Şehrin ileri gelenlerinin, mülki amirlerinin takıma destek vermesi gerektiğini söyleyen Taşdemir, şöyle devam etti:

"Kulübe destek vermeden olmuyor, ben takıma sonradan dahil oldum. Sivasspor gibi bir kulübün formasının sırtında vefa yazısı gibi bir şey olmamalı. Olduğu zaman da bunlar oluyor. İçeride yaşananları çok fazla dışarıya yansıtmadık. Bütün oyuncularıma gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu seneyi gerçekten çok büyük fedakarlıklarla bitirdiler. Dışarıdan herkesten çok fazla tepki aldılar, oyun olarak farklı şeyler var. Bu çocuklar gerçekten sezon başından beri çok büyük fedakarlıklar yaparak burada devam ettiler. Eğer başka kulüplerde olsaydı inanın bana çok büyük karışıklık çıkardı ve hiçbir oyuncu kulüpte kalmazdı. Ama bu oyuncular hak ettikleri halde kulübü federasyona vermediler, idmana çıkmamazlık yapmadılar. Ellerinden geldiğince ligi iyi bir şekilde bitirmeye çalıştılar. Bu sene gerçekten bence çok özveride bulundular."

"Taraftarımızın daha büyük desteğine ihtiyacımız var"

Taşdemir, Sivasspor taraftarının 21 yıldır Süper Lig'de olmaya, büyük takımlarla oynamaya, şampiyonluk yarışı içerisinde olmaya, Şampiyonlar Ligi'ne gitmeye, kupa kazanmaya alıştığını ve bunun hakları olduğunu vurguladı.

Şu andaki gerçeğin 1. Lig olduğunu dile getiren Taşdemir, "Buradan çıkabilmemiz için taraftarımızın çok daha büyük desteğine ihtiyacımız var. Önümüzdeki sezon eğer inşallah düşüncelerimiz olursa hep beraber doğru takımı kurabilirsek, ondan sonra desteklerini çok isteyeceğim. İnşallah onlara yakışır bir takımı yaratabiliriz ve o şekilde mücadele edebiliriz." dedi.

"Geldikten sonra 'Keşke daha önce gelseydim' dedim"

Sivasspor'a daha önce gelmeyi arzuladığını ama bunları konuşmanın kimseye fayda sağlamayacağını belirten Taşdemir, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Bu şekilde gelmemiz nasipmiş. Geldikten sonra 'Keşke daha önce gelseydim' dedim ama daha önce farklı plan ve hedeflerim vardı. Hatasıyla, sevabıyla, günahıyla bu sezon geçti gitti. Önümüzdeki seneye bakmamız ve herkesin ayağa kalkması lazım. Sadece hocanın, oyuncuların ve yönetimin değil, bütün şehrin ayağa kalkması gerekiyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluğa kurulacak bir takıma herkesin destek vermesi lazım. Bu şekilde bir destek olursa inşallah taraftarımızı, camiamızı mutlu etmeye çalışacağız."