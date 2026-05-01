Futbolda haftanın programı

Süper Lig'de haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 7 puan önünde giren lider Galatasaray, yarın deplasmanda Samsunspor ile mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, kazanması durumunda rakiplerinin skorlarına bakmaksızın üst üste 4, toplamda 26. şampiyonluğunu ilan edecek.

Ligde kalma yarışında ise 21 puanla son sıradaki Mısılı.com.tr Fatih Karagümrük, doğrudan rakiplerinden Natura Dünyası Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. İstanbul temsilcisi, 3 Mayıs Pazar günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılacak maçtan puansız ayrılması halinde Süper Lig'e veda edecek.

Süper Lig'in 32. haftasında yapılacak müsabakaların programı şöyle:

Bugün:

17.00 Çaykur Rizespor-TÜMOSAN Konyaspor (Çaykur Didi)

20.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Gaziantep)

Yarın:

20.00 Fenerbahçe-RAMS Başakşehir (Chobani)

20.00 Trabzonspor-Göztepe (Papara Park)

20.00 Samsunspor-Galatasaray (Samsun Yeni 19 Mayıs)

3 Mayıs Pazar:

20.00 Zecorner Kayserispor-ikas Eyüpspor (RHG EnerTürk Enerji)

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Corendon Alanyaspor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Natura Dünyası Gençlerbirliği (Atatürk Olimpiyat)

20.00 Kasımpaşa-Kocaelispor (Recep Tayyip Erdoğan)

Trendyol 1. Lig

Trendyol 1. Lig'de 38. ve son hafta maçları yapılacak.

Ligden düşen takımların netleştiği ligde Süper Lig'e doğrudan çıkacak ikinci ekip ile play-off'lara girecek takımlar, yarın belli olacak.

Erzurumspor FK'nin şampiyon olduğu ligin son haftasında Süper Lig'e doğrudan son bilet için 2 aday bulunuyor. 73'er puanı bulunan Esenler Erokspor ve Amed Sportif Faaliyetler'den biri bileti almaya çalışacak. İki takım arasında puan eşitliği durumunda Diyarbakır temsilcisi, ikili averajla öne geçecek ve Süper Lig'e yükselecek. Esenler Erokspor, çıkabilmek için maçını kazanıp rakibinin puan kaybını bekleyecek.

Ligde 38. ve son haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

14.30 Atakaş Hatayspor-İmaj Altyapı Vanspor FK (Sarıseki Fuat Tosyalı Spor Kompleksi)

17.00 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

17.00 Boluspor-Serikspor (Bolu Atatürk)

20.00 Manisa FK-Sakaryaspor (Manisa 19 Mayıs)

Yarın:

16.00 Arca Çorum FK-Erzurumspor FK (Çorum Şehir)

16.00 Alagöz Holding Iğdır FK-Amed Sportif Faaliyetler (Iğdır Şehir)

16.00 Özbeyli Bandırmaspor-Özbelsan Sivasspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Esenler Erokspor-Atko Grup Pendikspor (Esenler Erokspor)

16.00 Sipay Bodrum FK-SMS Grup Sarıyer (Bodrum İlçe)

16.00 Eminevim Ümraniyespor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Ümraniye Belediyesi Şehir)