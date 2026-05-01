Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Dinamo Moskova
Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kupaya sahip Dinamo Moskova, en başarılı takım olarak dikkati çekiyor.
Metin Arslancan
01 Mayıs 2026•Güncelleme: 01 Mayıs 2026
İstanbul
Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 66. sezonunda kupayı müzesine götürecek takım, İstanbul'da belli olacak.
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 2-3 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda Türk ekipleri VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in yanı sıra İtalya temsilcileri A. Carraro Imoco ile Savino Del Bene mücadele edecek.
Organizasyonda VakıfBank 7'nci, Eczacıbaşı 2'nci, A. Carraro Imoco ise 4'üncü şampiyonluğun peşinde olacak. Dörtlü Final'de yer alan Savino Del Bene, kupayı tarihinde ilk kez kazanmayı hedefliyor.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu elde eden Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu.
Uralochka, 8 şampiyonlukla ikinci sırada
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı takımlar sıralamasında Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti.
SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adı altında 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka-NTMK Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupa sevinci yaşadı.
Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalya ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.
VakıfBank, bu sezon kupayı kazanması halinde turnuvanın en çok şampiyon olan üçüncü takımı Volley Bergamo'yu yakalayacak.
En çok kazanan SSCB takımları
Kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı.
SSCB'nin ardından 19 şampiyonluk elde eden İtalya takımları ikinci durumda bulunurken; Türk temsilcileri 8; Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya ekipleri de 3'er; Çekoslovakya ile Fransa 2'şer; Macaristan, Doğu Almanya, Yugoslavya, Hırvatistan ve İspanya 1'er kez şampiyonluk kazandı.
Türk takımları, 8 kez şampiyonluk yaşadı
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, 8 kez şampiyonluk elde etti.
Organizasyonda VakıfBank 6 kez, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana ise birer defa mutlu sona ulaştı.
2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, Türkiye'ye organizasyondaki ilk şampiyonluğunu getirdi. 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini bu kez Fenerbahçe Universal göğüsledi.
2013'te İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.
Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye bu turnuvada 4. şampiyonluğunu yaşattı.
İtalya'nın Treviso şehrinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda da kupanın sahibi oldu.
CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Organizasyonu 2022 ile 2023'te VakıfBank, 2021, 2024 ve 2025'te ise Imoco Volley şampiyon tamamladı.
Şampiyonlar
Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:
Yıl
Takım
Ülke
1961
Dinamo Moskova
SSCB
1962
Bruvestnik Odesa
SSCB
1963
Dinamo Moskova
SSCB
1964
Levski-Spartak Sofya
Bulgaristan
1965
Dinamo Moskova
SSCB
1966
CSKA Moskova
SSCB
1967
CSKA Moskova
SSCB
1968
Dinamo Moskova
SSCB
1969
Dinamo Moskova
SSCB
1970
Dinamo Moskova
SSCB
1971
Dinamo Moskova
SSCB
1972
Dinamo Moskova
SSCB
1973
Nim-Se Budapeşte
Macaristan
1974
Dinamo Moskova
SSCB
1975
Dinamo Moskova
SSCB
1976
Ruda Hvezda Prag
Çekoslovakya
1977
Dinamo Moskova
SSCB
1978
Traktör Schwerin
Doğu Almanya
1979
CSKA Sofya
Bulgaristan
1980
Ruda Hvezda Prag
Çekoslovakya
1981
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1982
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1983
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1984
CSKA Sofya
Bulgaristan
1985
ADK Almatı
SSCB
1986
CSKA Moskova
SSCB
1987
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1988
Olimpia Teodora Ravenna
İtalya
1989
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1990
Uralochka Sverdlovsk
SSCB
1991
Mladost Zagreb
Yugoslavya
1992
Olimpia Teodora Ravenna
İtalya
1993
Parmalat Matera
İtalya
1994
Uralochka Ekaterinburg
Rusya
1995
Uralochka Ekaterinburg
Rusya
1996
Parmalat Matera
İtalya
1997
Foppapedretti Bergamo
İtalya
1998
OK Dubrovnik
Hırvatistan
1999
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2000
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2001
Volley Modena
İtalya
2002
RC Cannes
Fransa
2003
RC Cannes
Fransa
2004
Tenerife Marichal
İspanya
2005
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2006
Sirio Colussi Perugia
İtalya
2007
Foppapedretti Bergamo
İtalya
2008
Colussi Perugia
İtalya
2009
Volley Bergamo
İtalya
2010
Volley Bergamo
İtalya
2011
VakıfBank Güneş Sigorta TT
TÜRKİYE
2012
Fenerbahçe Universal
TÜRKİYE
2013
VakıfBank
TÜRKİYE
2014
Dinamo Kazan
Rusya
2015
Eczacıbaşı VitrA
TÜRKİYE
2016
Pomi Casalmaggiore
İtalya
2017
VakıfBank
TÜRKİYE
2018
VakıfBank
TÜRKİYE
2019
Igor Gorgonzola
İtalya
2020
-
-
2021
Imoco Volley
İtalya
2022
VakıfBank
TÜRKİYE
2024
Imoco Volley
İtalya
2025
Imoco Volley
İtalya
* Not: Organizasyonda 2019-20 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.