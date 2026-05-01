Voleybolda Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nin en başarılısı Dinamo Moskova Voleybol Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde tamamı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) döneminde olmak üzere 11 kupaya sahip Dinamo Moskova, en başarılı takım olarak dikkati çekiyor.

Kadın voleybolunda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun 66. sezonunda kupayı müzesine götürecek takım, İstanbul'da belli olacak.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda 2-3 Mayıs'ta düzenlenecek Dörtlü Final organizasyonunda Türk ekipleri VakıfBank ve Eczacıbaşı Dynavit'in yanı sıra İtalya temsilcileri A. Carraro Imoco ile Savino Del Bene mücadele edecek.

Organizasyonda VakıfBank 7'nci, Eczacıbaşı 2'nci, A. Carraro Imoco ise 4'üncü şampiyonluğun peşinde olacak. Dörtlü Final'de yer alan Savino Del Bene, kupayı tarihinde ilk kez kazanmayı hedefliyor.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde en fazla şampiyonluğu elde eden Dinamo Moskova, sırasıyla 1961, 1963, 1965, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1974, 1975 ve 1977 yıllarında kupanın sahibi oldu.

Uralochka, 8 şampiyonlukla ikinci sırada

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'ndeki en başarılı takımlar sıralamasında Dinamo Moskova'yı, kazandığı 8 şampiyonlukla Uralochka takip etti.

SSCB döneminde Uralochka Sverdlovsk adı altında 6 şampiyonluk elde eden kulüp, Rusya döneminde ise Uralochka-NTMK Ekaterinburg ismiyle 2 kez daha kupa sevinci yaşadı.

Şampiyonluk yarışında iki Rus ekibinin ardından gelen takım ise Volley Bergamo oldu. İtalya ekibi, Şampiyonlar Ligi'nde 7 kez zirvede yer aldı.

VakıfBank, bu sezon kupayı kazanması halinde turnuvanın en çok şampiyon olan üçüncü takımı Volley Bergamo'yu yakalayacak.

En çok kazanan SSCB takımları

Kadınlarda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunu toplamda 22 kez ile en fazla SSCB ekipleri kazandı.

SSCB'nin ardından 19 şampiyonluk elde eden İtalya takımları ikinci durumda bulunurken; Türk temsilcileri 8; Bulgaristan ve SSCB'nin dağılmasının ardından Rusya ekipleri de 3'er; Çekoslovakya ile Fransa 2'şer; Macaristan, Doğu Almanya, Yugoslavya, Hırvatistan ve İspanya 1'er kez şampiyonluk kazandı.

Türk takımları, 8 kez şampiyonluk yaşadı

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Türk temsilcileri, 8 kez şampiyonluk elde etti.

Organizasyonda VakıfBank 6 kez, Eczacıbaşı Dynavit ile Fenerbahçe Medicana ise birer defa mutlu sona ulaştı.

2011 yılında İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'de rakiplerine üstünlük kuran VakıfBank Güneş Sigorta Türk Telekom, Türkiye'ye organizasyondaki ilk şampiyonluğunu getirdi. 2012'de Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de gerçekleştirilen Dörtlü Final'de ise şampiyonluk ipini bu kez Fenerbahçe Universal göğüsledi.

2013'te İstanbul'da organize edilen Dörtlü Final'de VakıfBank, kupayı ikinci kez müzesine götürmeyi başardı.

Polonya'nın Szczecin kentinde 2015'te düzenlenen Dörtlü Final organizasyonunda ise Eczacıbaşı, şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'ye bu turnuvada 4. şampiyonluğunu yaşattı.

İtalya'nın Treviso şehrinde 2017 yılında yapılan Dörtlü Final'de şampiyonluğu elde eden VakıfBank, 2018'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen organizasyonda da kupanın sahibi oldu.

CEV Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle tamamlanamadı. Organizasyonu 2022 ile 2023'te VakıfBank, 2021, 2024 ve 2025'te ise Imoco Volley şampiyon tamamladı.

Şampiyonlar

Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde şampiyonluk yaşayan takımlar şöyle:

Yıl Takım Ülke 1961 Dinamo Moskova SSCB 1962 Bruvestnik Odesa SSCB 1963 Dinamo Moskova SSCB 1964 Levski-Spartak Sofya Bulgaristan 1965 Dinamo Moskova SSCB 1966 CSKA Moskova SSCB 1967 CSKA Moskova SSCB 1968 Dinamo Moskova SSCB 1969 Dinamo Moskova SSCB 1970 Dinamo Moskova SSCB 1971 Dinamo Moskova SSCB 1972 Dinamo Moskova SSCB 1973 Nim-Se Budapeşte Macaristan 1974 Dinamo Moskova SSCB 1975 Dinamo Moskova SSCB 1976 Ruda Hvezda Prag Çekoslovakya 1977 Dinamo Moskova SSCB 1978 Traktör Schwerin Doğu Almanya 1979 CSKA Sofya Bulgaristan 1980 Ruda Hvezda Prag Çekoslovakya 1981 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1982 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1983 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1984 CSKA Sofya Bulgaristan 1985 ADK Almatı SSCB 1986 CSKA Moskova SSCB 1987 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1988 Olimpia Teodora Ravenna İtalya 1989 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1990 Uralochka Sverdlovsk SSCB 1991 Mladost Zagreb Yugoslavya 1992 Olimpia Teodora Ravenna İtalya 1993 Parmalat Matera İtalya 1994 Uralochka Ekaterinburg Rusya 1995 Uralochka Ekaterinburg Rusya 1996 Parmalat Matera İtalya 1997 Foppapedretti Bergamo İtalya 1998 OK Dubrovnik Hırvatistan 1999 Foppapedretti Bergamo İtalya 2000 Foppapedretti Bergamo İtalya 2001 Volley Modena İtalya 2002 RC Cannes Fransa 2003 RC Cannes Fransa 2004 Tenerife Marichal İspanya 2005 Foppapedretti Bergamo İtalya 2006 Sirio Colussi Perugia İtalya 2007 Foppapedretti Bergamo İtalya 2008 Colussi Perugia İtalya 2009 Volley Bergamo İtalya 2010 Volley Bergamo İtalya 2011 VakıfBank Güneş Sigorta TT TÜRKİYE 2012 Fenerbahçe Universal TÜRKİYE 2013 VakıfBank TÜRKİYE 2014 Dinamo Kazan Rusya 2015 Eczacıbaşı VitrA TÜRKİYE 2016 Pomi Casalmaggiore İtalya 2017 VakıfBank TÜRKİYE 2018 VakıfBank TÜRKİYE 2019 Igor Gorgonzola İtalya 2020 - - 2021 Imoco Volley İtalya 2022 VakıfBank TÜRKİYE 2022 VakıfBank TÜRKİYE 2024 Imoco Volley İtalya 2025 Imoco Volley İtalya

* Not: Organizasyonda 2019-20 sezonu, Kovid-19 salgını nedeniyle tamamlanamadı.