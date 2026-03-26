İşitme engelli toplumun temsilcileri AA'nın "Eller Konuşur" projesine tam destek verdi
Anadolu Ajansının (AA) yıllardır karşılaşılan erişim sorunlarına çözüm sunma hedefiyle kurduğu Türkiye'nin ilk işaret dili dijital haber kanalı, işitme engelli toplum tarafından büyük destek gördü.
İstanbul
"Eller Konuşur" adıyla yayın hayatına başlayan platformun İstanbul’daki AA Uluslararası Haber Merkezi’nde düzenlenen açılış etkinliğine AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serdar Karagöz, Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Bülent Tekin, Türkiye Sağırlar Konfederasyonu Başkanı Orkun Utsukarcı ile işitme engelli sanatçı ve sivil toplum temsilcileri katıldı.
Etkinlikte konuşan AA Ayrımcılık Haberleri Müdürü Tufan Aktaş, Türkiye’de işaret diliyle yayın yapan haber bültenlerinin sınırlı olduğunu belirterek, doğrudan işaret diliyle kurulan kanalın haberi kendi dili ve anlatım yapısı içinde izleyiciye ulaştırmasının önemine dikkati çekti.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Aktaş, "Bugün Türkiye’de on binlerce birey için tek iletişim aracı, Türk İşaret Dili. Bu dil, tıpkı diğer tüm diller gibi kendine özgü bir gramer yapısına, ifade gücüne ve kültürel derinliğe sahip." diye konuştu.
Öncelikli hedeflerinin Türk medyasında işaret dili haberciliğinin herkes tarafından sahiplenilmesi olduğunu dile getiren Aktaş, "Diğer medya kuruluşlarının da Türk İşaret Dili ile haberciliğe başlamasını istiyoruz. Bunun öncüsü olmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
"Eller Konuşur" platformunun şu anda Instagram ve Nsosyal’de yayın yaptığını belirten Aktaş, gelecek dönemde Facebook ve YouTube üzerinden de analiz ve dosya haberlerle uluslararası gelişmeleri ele almayı planladıklarını kaydetti.
"Erişilebilirlik haktır, geçiştirilemez, yok sayılamaz"
Açılış törenine katılan işitme engelli toplumun spor, medya ve sivil toplum alanındaki temsilcileri dikkati çeken mesajlar paylaştı.
Türkiye Sağırlar Milli Federasyonu Başkanı Bülent Tekin, işaret diliyle haberciliğin önemine değinerek, "Sağırların sesi yok ama elleri var. Farklı sosyal medya mecralarında yayınlanan haberler ve sağırlar için daha fazla işaret dili tercümanımızın olması sağır camiamız için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye Sağırlar Konfederasyonu Başkanı Orkun Utsukarcı ise Türkiye’de işitme engelli bireylerin sayısının çokluğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Türk İşaret Dili'ni tamamen bir lisan olarak Anayasa'ya eklemeyi hedefliyoruz. İnşallah da bunu başarırız. Önemli olan tüm medya kuruluşlarının bu çalışmaları yapması. Erişilebilirlik bir haktır. Biz sağırlar konuşan camiadan geri planda olmak istemiyoruz. Eşit hareket etmek istiyoruz. Bu bir haktır, ayrıcalık veya öneri değil. Erişilebilirlik haktır, geçiştirilemez, yok sayılamaz."
"Bu sadece bir ekran değil. Bu görünmek, duyulmak ve değerli hissetmek demek"
Türk İşaret Dili tercümanı ve yapımcı Nurben Kendirli, erişilebilir medyanın sağır toplum için önemine vurgu yaparak, "Anadolu Ajansı Türkiye'de eşi görülmemiş bir adım attı. Bu adım kanunen zorunlu değildi. Anadolu Ajansı bunu yasal bir yükümlülük olarak değil, doğru olduğuna inandığı için yaptı. O gün bu hizmet yayına girdiğinde pek çok sağır birey şunu hissetti. 'Biz de varız. Bu kurumlarda bizim de yerimiz var.' Bu sadece bir ekran değil. Bu görünmek demek, duyulmak demek ve değerli hissetmek demek." diye konuştu.
Milli sporcu Aslıhan Savan Kuş, sahneye işitme engelli kızı Neva ile çıktı. Kızının geleceği için bu tür projelerin önemli olduğunu kaydeden Kuş, "Kızımın bir talebi var. İşaret dilinde çizgi film istiyordu. Biz bunu genel müdürümüze (Serdar Karagöz) ilettik." dedi.
İşitme engelli sunucu ve oyuncu Şule Denli ise asıl engelin zihinde olduğuna dikkati çekerek, "Sağır camiasında veya konuşanlarda 'Sen film gösterisinde yer alamazsın.' demişlerdi. Ama inanmadım, başardım. Şimdi herkes beni tanıyor ve bununla gurur duyuyorum." diye konuştu.