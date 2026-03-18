Dolar
44.22
Euro
51.15
Altın
4,989.12
ETH/USDT
2,323.70
BTC/USDT
74,064.00
BIST 100
13,225.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv’den son duruma ilişkin yayındayız İsrail’in Beyrut’a düzenlediği hava saldırısında yıkılan binanın enkazı görüntülendi - VTR
logo
Spor

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Karadağ: Anadolu Ajansının yıl dönümünde 1920 Koşusu'nu yapmak büyük bir gurur

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Anadolu Ajansının kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında 5 Nisan’da düzenlenecek 1920 Koşusu'na katkı vermenin büyük bir gurur olduğunu söyledi.

Hüseyin Burak Demirer  | 18.03.2026 - Güncelleme : 18.03.2026
Ankara

Karadağ, organizasyon hakkında yaptığı açıklamada "Türkiye dünyada en fazla yol yarışı yapan ülkelerden bir tanesi. Hatta Balkan ülkeleri arasında en fazla yapan ülke konumunda ve Balkan ülkelerine de bu konuda destek vermeye başladık. Anadolu Ajansı da bizim kendi ajansımız. Devletimizin ajansı, milletimizin ajansı. Onun yıl dönümünde bu tarz bir koşu yapmak bizim için büyük bir gurur. Biz yol koşularında gerçekten çok tecrübeliyiz. Sizlere de layık, elimizden gelen güzel bir yarış izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Koşuyla ilgili hazırlıkların sürdüğünü belirten Karadağ, "Güzel bir rota. Salı ve çarşamba ölçüm yapacağız. Ölçümden sonra uluslararası bir rota kimliğine kavuşacak. Ankara'nın birazcık trafiğini kapatacağız tabii ki ama spor için her şeye değer diyoruz. Ankaralılar da sporu seven bir grup. Vereceğimiz rahatsızlıktan dolayı kendilerinden özür dilemekle beraber mutlu olacakları bir yarış organize edeceğiz." diye konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Göktürk Holding, Keçiören Belediyesi, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay’ın sosyal sorumluluk partnerliğinde 10 kilometrelik parkurda koşulacak yarış, 5 Nisan Pazar günü saat 10.00'da Ankara'da Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü önünden başlayacak. Anıtkabir çevresini kapsayan parkurun ardından yarış, başlangıç noktası olan Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde sona erecek. Koşu, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

Katılım başvuruları, 2 Nisan’a kadar "1920kosusu.com" internet sitesi üzerinden yapılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet