Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 11 Ekim'de Ankara'da koşulacak
Türkiye Atletizm Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun, 11 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.
Ankara
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, atletler 21K, 10K ve 5K kategorilerinde yarışacak.
Yarışmanın kayıtları "cumhurbaskanligikosusu.com" adresinden yapılabilecek.
