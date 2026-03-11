Dolar
logo
Spor

Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 11 Ekim'de Ankara'da koşulacak

Türkiye Atletizm Federasyonu, Cumhurbaşkanlığı himayelerindeki Cumhurbaşkanlığı Koşusu'nun, 11 Ekim'de Ankara'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Salih Ulaş Şahan  | 11.03.2026 - Güncelleme : 12.03.2026
Cumhurbaşkanlığı Koşusu, 11 Ekim'de Ankara'da koşulacak

Ankara

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, atletler 21K, 10K ve 5K kategorilerinde yarışacak.

Yarışmanın kayıtları "cumhurbaskanligikosusu.com" adresinden yapılabilecek.

