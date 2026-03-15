1920 Koşusu'nun normal kayıtları 25 Mart'ta sona erecek
Anadolu Ajansının (AA) kuruluşunun 106. yılı etkinlikleri kapsamında Ankara'da 5 Nisan Pazar günü düzenlenecek "1920 Koşusu"nun normal kayıtları 25 Mart'ta sona erecek.
Göktürk Holding, Trendyol, Kızılay Doğal Maden Suyu, Kızılay Doğal Mineralli Su, Mixmey ve Acıbadem Sağlık Grubunun sponsorluğunda, Yeşilay’ın sosyal sorumluluk partnerliğinde 10 kilometrelik parkurda koşulacak yarış, 5 Nisan Pazar günü saat 10.00’da Ankara’da Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğü önünden başlayacak. Anıtkabir çevresini kapsayan parkurun ardından yarış, başlangıç noktası olan Anadolu Ajansı Genel Müdürlüğünde sona erecek.
Ankara’da 5 Nisan’da yapılacak 1920 Koşusu, TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.
Erken kayıtları 3-10 Mart’ta yapılan koşunun normal kayıtlarının son günü 25 Mart Çarşamba günü olacak. Bu dönemde “1920kosusu.com” üzerinden kayıt yaptıracak atletler, 750 lira ücret ödeyecek.
Toplam 1500 kişilik kontenjana sahip koşuda yer kalması durumunda sporcular, 25 Mart-2 Nisan tarihlerinde ücreti 1000 lira olacak geç kayıt döneminde başvuru yapabilecek.
Yarışta genel klasman dışında, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69 ve +70 yaş kategorileri de yer alacak.
Genel klasmanda hem kadınlar hem erkeklerde birincilere 100'er bin, ikincilere 75'er bin, üçüncülere ise 50'şer bin Türk lirası para ödülü takdim edilecek. Yaş gruplarının birincilerine 15'er, ikincilerine 10'ar, üçüncülerine ise 5'er bin Türk lirası para ödülü verilecek.
Başarılı sporculara ayrıca sponsorların ürünlerinden de hediye edilecek.