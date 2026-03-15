NBA'de 76ers, Adem Bona'nın "double-double"a yaklaştığı maçta Nets'i yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Philadelphia 76ers, milli oyuncu Adem Bona'nın "double-double"a yaklaştığı maçta Brooklyn Nets'i 104-97 mağlup etti.

Mutlu Demirtaştan  | 15.03.2026 - Güncelleme : 15.03.2026
İstanbul

Play-off mücadelesi veren 76ers, Xfinity Mobile Arena'da ağırladığı Nets karşısında Quentin Grimes'ın 28 sayı, 8 ribaunt, 4 asistlik performansının yardımıyla kazanarak sezonun 36. galibiyetini aldı.

Ev sahibi ekipte Justin Edwards 19 ve VJ Edgecombe 16 sayı kaydetti. Adem Bona ise ilk 5'te başlayıp yaklaşık 33 dakika sahada kaldığı mücadeleyi 9 sayı, 10 ribaunt, 3 blok, 1 top çalmayla tamamladı.

Bu sezon 50. mağlubiyetini yaşayan Nets'te ise Danny Wolf 15, Josh Minott 14 ve Ben Saraf 12 sayı attı.

Lakers, Doncic'in son saniye basketiyle kazandı

Los Angeles Lakers, Luka Doncic'in uzatma periyodundaki son saniye basketiyle Denver Nuggets'ı 127-125 yendi.

Crypto.com Arena'da oynanan mücadelede Doncic, 30 sayı, 11 ribaunt, 13 asistle "triple-double" yaptı. Üst üste 5 olmak üzere 42. galibiyetine ulaşan Batı Konferansı üçüncüsü Lakers'ta Austin Reaves 32, Marcus Smart 21 ve LeBron James 17 sayı buldu.

Batı Konferansı 6'ncısı Nuggets'ta ise Nikola Jokic, 24 sayı, 16 ribaunt, 14 asistle "triple-double"lık performans sergiledi. Sezonun 27. mağlubiyetini yaşayan konuk takımda Aaron Gordon 27, Tim Hardaway Jr 20 ve Cameron Johnson 18 sayı kaydetti.

İstanbul'da 4 tırda 527 kilo 475 gram uyuşturucu ele geçirildi
KDK, "radar cezasında kalibrasyon bilgilerinin vatandaşla paylaşılmasını" tavsiye etti
İstanbul'da bayram öncesi otobüs biletlerinin yüzde 90'ı tükendi
Türk Kızılay yıl sonuna kadar 22 aşevi daha açmayı planlıyor
"Bin aydan daha hayırlı" Kadir Gecesi yarın idrak edilecek

NBA'de Pistons, sahasında Grizzlies'i 126-110 mağlup etti

NBA'de Murray-Jokic ikilisi Nuggets'a galibiyeti getirdi

NBA'de tarihi gece

NBA'de tarihi gece
Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'a yenildi

Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Cleveland Cavaliers'a yenildi
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Spurs'e 145-120 yenildi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Spurs'e 145-120 yenildi
