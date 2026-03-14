Spor, Basketbol

NBA'de Pistons, sahasında Grizzlies'i 126-110 mağlup etti

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Detroit Pistons, sahasında Memphis Grizzlies'i 126-110 yendi.

Yunus Kaymaz  | 14.03.2026 - Güncelleme : 14.03.2026
Londra

Yedi oyuncunun çift haneli sayılara ulaştığı Doğu Konferansı lideri Pistons'ta Jalen Duren, 30 sayı ve 13 ribaunt, Cade Cunningham ise 17 sayı ve 15 asistlik performans sergiledi.

Grizzlies'te Javon Small 23 sayıyla takımının en skorer ismi olurken, Ty Jerome 21, Cam Spencer 19 sayı üretti.

Rockets, evinde kaybetmedi

Houston Rockets, sahasında New Orleans Pelicans'ı 107-105 mağlup etti.

Toyota Center'da oynanan maçta Kevin Durant, 32 sayı, 6 ribaunt, 5 asistle takımına liderlik etti. Amen Thompson 23 sayı ve 12 ribaunt, Reed Sheppard 18 sayı kaydetti.

Milli basketbolcu Alperen Şengün, sakatlığı nedeniyle bu karşılaşmada süre almadı.

Pelicans'ta ise Dejounte Murray'nin 35 sayı, 7 ribaunt, 4 asistlik performansı mağlubiyeti önlemeye yetmedi. Zion Williamson, 21 sayıyla oynadı.

