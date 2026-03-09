Dolar
44.08
Euro
51.01
Altın
5,106.49
ETH/USDT
1,979.20
BTC/USDT
67,399.00
BIST 100
12,489.91
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da "30. Yılında Gümrük Birliği ve Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri" etkinliğinde konuşuyor Denizli'nin Buldan ilçesinde meydana gelen 5,1 büyüklüğündeki deprem, güvenlik kamerasına yansıdı. -VTR
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Spurs'e 145-120 yenildi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, milli oyuncu Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta, deplasmanda San Antonio Spurs'e 145-120 yenildi.

Emre Aşıkçı  | 09.03.2026 - Güncelleme : 09.03.2026
NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Spurs'e 145-120 yenildi

İstanbul

Frost Bank Center'da oynanan karşılaşmada Alperen Şengün 16 sayı, 6 ribaunt ve 3 asistle oynadı.

Sezonun 24. yenilgisinde Rockets'da, Kevin Durant ve Amen Thompson 23'er sayı kaydederken Jabari Smith ile Reed Sheppard 17'şer sayıyla maçı tamamladı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Üst üste dördüncü galibiyetini alan Spurs'de Victor Wembanyama, 29 sayı ve 8 ribauntla maçın en skorer ismi olurken De'Aaron Fox 20 sayı ve 10 asistle "double-double" yaptı.

Spurs'de Stephon Castle 23 ve Keldon Johnson ise 20 sayıyla sezonun 47. galibiyetinde önemli pay sahibi oldu.

Doncic, Lakers'ı galibiyete taşıdı

Ligde Los Angeles Lakers, New York Knicks'i 110-97 mağlup etti.

Lakers'da Luka Doncic 35 sayı ve 8 ribauntla maçın en skoreri olurken Austin Reaves 25, Rui Hachimura 13 ve Luke Kennard ise 12 sayı kaydetti.

Knicks'te Karl-Anthony Towns 25 sayı ve 16 ribauntla "double-double" yaptı. Konuk ekibin diğer isimleri Jalen Brunson 24, OG Anunoby 13 ve Landry Shamet ise 10 sayıyla maçı tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Işıkhan: Bu yılın ilk 2 ayında 213 binden fazla işe yerleştirmeye aracılık ettik
MSB: 6 F-16 savaş uçağı ve hava savunma sistemleri KKTC'ye konuşlandırıldı
Denizli'de 5,1 büyüklüğünde deprem
Türkiye ve dünya gündemi
Bakan Uraloğlu, THY, AJet, Pegasus ve SunExpress'in Orta Doğu'daki bazı ülkelere uçuşlarını ertelendiğini bildirdi

Benzer haberler

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Spurs'e 145-120 yenildi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 16 sayı attığı maçta Spurs'e 145-120 yenildi

NBA'de Adem Bona'lı Philadelphia 76ers, Atlanta Hawks'a yenildi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 28 sayı attığı maçta Blazers'ı yendi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Warriors'a yenildi

NBA'de Rockets, Alperen Şengün'ün 17 sayı attığı maçta Warriors'a yenildi
NBA'de Thunder, Knicks'i deplasmanda 103-100 mağlup etti

NBA'de Thunder, Knicks'i deplasmanda 103-100 mağlup etti
NBA'de Thunder, deplasmanda Bulls’u 116-108 yendi

NBA'de Thunder, deplasmanda Bulls’u 116-108 yendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet