Dolar
44.48
Euro
51.07
Altın
4,569.70
ETH/USDT
2,057.60
BTC/USDT
67,429.00
BIST 100
12,786.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul’da “Kimya İhracatçılar Birliği 2025 Ödül Töreni”nde konuşuyor.
logo
Spor, Basketbol, Dünyadan Spor

NBA'de Thunder, sahasında Pistons'ı uzatmada yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Oklahoma City Thunder, sahasında Detroit Pistons'ı uzatmada 114-110 mağlup etti.

Yunus Kaymaz  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Londra

Shai Gilgeous-Alexander'ın 47 sayı, 5 ribaunt, 3 asistle takıma liderlik ettiği Thunder'da Ajay Mitchell 14, Chet Holmgren 13 sayı, 9 ribauntla oynadı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu sezon ligde 60 maç kazanan ilk takım olan Thunder, tarihinde ilk kez üst üste iki sezonda 60 galibiyet almayı başardı.

Pistons'ta Paul Reed 21 sayı, 10 ribaunt, Javonte Green 19, Kevin Huerter 17 sayı kaydetti.

LeBron James, Abdul-Jabbar’ı yakaladı

Los Angeles Lakers, sahasında karşılaştığı Washington Wizards'ı 120-101 yendi.

Lakers'ta LeBron James 21 sayı, 12 asist, 10 ribauntla "triple double" yaparken, Austin Reaves, Luke Kennard ve Jaxson Hayes 19'ar sayı kaydetti.

Play-off'lar dahil kariyerinde 1.228'inci galibiyete ulaşan LeBron James, NBA tarihindeki en fazla galibiyet rekorunda Kareem Abdul-Jabbar’a ortak oldu.

Wizards'ta Will Riley 20, Justin Champagnie 18 sayıyla maçı tamamladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet