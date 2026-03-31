Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Gana Milli Takım Teknik Direktörü Addo, Dünya Kupası'na 72 gün kala görevinden alındı

2026 FIFA Dünya Kupası'nın başlamasına 72 gün kala Gana Milli Takım Teknik Direktörü Otto Addo'nun görevden alındığı duyuruldu.

Fatih Erel  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
İstanbul

Gana Futbol Federasyonunun (GFA) açıklamasında, "GFA, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Otto Addo ile derhal geçerli olmak üzere yollarını ayırmıştır. Federasyon, yeni teknik direktörü en kısa sürede açıklayacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Addo'nun ayrılışı, dün hazırlık maçında Almanya'dan alınan 2-1'lik yenilgi ve geçen cuma Avusturya'ya 5-1'lik mağlubiyetin ardından geldi.

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası, 11 Haziran-19 Temmuz tarihleri ​​arasında gerçekleşecek.

Gana, L Grubu'nda İngiltere, Panama ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

