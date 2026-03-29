Dolar
44.46
Euro
51.16
Altın
4,493.54
ETH/USDT
1,994.60
BTC/USDT
66,470.00
BIST 100
12,698.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tel Aviv'den son duruma ilişkin yayındayız Mersin'de 23 Mart'ta ekip aracıyla geçirdiği trafik kazasının ardından tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Serkan Ünal için memleketi Kırıkkale'de cenaze töreni düzenleniyor
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

2026 FIFA Dünya Kupası eşiğinde Kosova-Türkiye dostluğu

A Milli Futbol Takımı ile Kosova arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finali öncesinde iki ülke ve milli takımları arasındaki dostluk ön plana çıkıyor.

Fatih Erel  | 29.03.2026 - Güncelleme : 29.03.2026
İstanbul

Türkiye ile yapacakları maç öncesinde Kosova'nın ulusal medyasında dostluk mesajları veriliyor. Milli futbol takımları hakkında haberler aktarılan "Kosovan Football" adlı X sosyal medya hesabının karşılaşma hakkında yaptığı paylaşımda, 2014 yılında FIFA tarafından tanınmadan önce A Milli Futbol Takımı ile yaptıkları maça atıfta bulunarak, "2014'te, kimse bizimle karşılaşmak istemezken, Türkiye ortaya çıktı. Türkiye, deplasmanda Kosova ile FIFA tarafından tanınmadan önce bile oynadı; asla unutmayacağımız bir saygı ve sevgi gösterisiydi bu. 12 yıl sonra… Dünya Kupası finaline doğru gidiyoruz." ifadeleriyle dostluk mesajı verdi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü Kosova ile deplasmanda karşılaşacak.

Maçın da oynanacağı Kosova'nın başkenti Priştine'de "Kosova-Türkiye Dostluk Parkı" da bulunuyor.

2014 yılındaki dostluk maçı

A Milli Futbol Takımı, 2014 yılında deplasmanda henüz FIFA tarafından tanınmayan Kosova ile oynadığı özel maçı 6-1 kazanmıştı.

Milli futbolcular, dostluk içinde geçen maça sırtlarında, ''Türkiye'' yazılı siyah forma ile çıkmıştı. Müsabakanın başında Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulmuştu.

Tribünlerde ayrıca Kosovalı taraftarlar, ''Acınız, Acımızdır'', "Türkiye'nin Acısı, Kosova'nın Acısıdır'', ''Dualarımız Sizinle'' yazan pankartlar açıldı. Futbolcular da maçın başında üzerinde, Arnavutça ve Türkçe ''Başın Sağ Olsun Türkiye'' yazılı pankart açmıştı.

Kosova, tarihindeki ilk golünü, A Milli Futbol Takımı'na attı

Kosova Milli Futbol Takımı, kuruluşunun ardından tarihindeki ilk golünü, A Milli Futbol Takımı'na attı.

Kosova, tarihindeki ikinci özel maçında A Milli Futbol Takımı'nı konuk etti ve milli takım düzeyinde tarihindeki ilk golüne kavuştu.

Ev sahibi ekip, Türkiye ile oynadığı maçın ilk yarısında Albert Bunjaku'nun ayağından tarihindeki ilk golünü buldu.

Kosova, tarihindeki ilk özel maçta Haiti ile golsüz berabere kalmıştı.

UEFA, Ocak 2014'te Kosova'ya özel maç oynama izni vermişti.

FIFA ve UEFA, 2016 yılında Kosova'yı tanıdı

FIFA, 13 Mayıs 2016'da Kosova Futbol Federasyonunu oy çokluğuyla üyeliğe kabul etti.

FIFA Kongresi'nde, Kosova Futbol Federasyonunun, FIFA'ya tam üyeliği oylamaya sunuldu. Eski FIFA İcra Kurulu üyesi ve UEFA Asbaşkanı Şenes Erzik'in oylama öncesinde açılış konuşmasını yaptığı kongrede, Kosova Futbol Federasyonu 141'e karşı 23 oyla FIFA'ya tam üye seçildi.

FIFA'nın 210'uncu üyesi konumuna gelen Kosova Futbol Federasyonu, 3 Mayıs 2016'da UEFA tarafından üyeliğe alınmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Gürlek'ten ceza infaz kurumlarında yürütülen manevi rehberlik ve eğitim faaliyetlerine ilişkin paylaşım
Antalya'da etkili olan hortum bazı seralara zarar verdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan'dan mesleki yeterlilik belgesi paylaşımı
Cemre Vakfının ilk "Cemre Kamp"ı Ankara'da yapıldı
AAKKM koordinasyonunda 2025'te 634 deniz arama kurtarma operasyonu gerçekleştirildi

Benzer haberler

2026 FIFA Dünya Kupası eşiğinde Kosova-Türkiye dostluğu

2026 FIFA Dünya Kupası eşiğinde Kosova-Türkiye dostluğu

Türkiye, Dünya Kupası hasretini bitirmeye çok yakın

Kosova-Türkiye maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'a geçti

Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'a geçti
A Milli Futbol Takımı'nın play-off turu finalindeki rakibi Kosova

A Milli Futbol Takımı'nın play-off turu finalindeki rakibi Kosova
FIFA'dan 2 kulübe transfer yasağı

FIFA'dan 2 kulübe transfer yasağı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet