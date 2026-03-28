Spor, Futbol

Kosova-Türkiye maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü Kosova'ya konuk olacağı maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Can Öcal  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Kosova-Türkiye maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını, İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve James Mainwaring gerçekleştirecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Christopher Kavanagh olacak.

İletişim Başkanı Duran, STRATCOM Zirvesi kapsamında görüşmeler gerçekleştirdi
İçişleri Bakanlığı bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı yaptı
İletişim Başkanı Duran: Bu zirvenin daha adil bir uluslararası düzen yolunda bir dönüm noktası olacağına inanıyorum
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Netanyahu hükümetinin değişmesi gerekiyor
İlim Yayma Vakfı 55. Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı

Kosova-Türkiye maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

Kosova-Türkiye maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek

Semih Kılıçsoy, Ümit Milli Takım'a geçti

A Milli Futbol Takımı'nın play-off turu finalindeki rakibi Kosova

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na bir adım uzakta

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na bir adım uzakta
A Milli Futbol Takımı'nın Romanya karşılaşması öncesinde resmi maç yemeği düzenlendi

A Milli Futbol Takımı'nın Romanya karşılaşması öncesinde resmi maç yemeği düzenlendi
2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Enes Ünal

2026 Dünya Kupası Yolunda Milli Gururlar: Enes Ünal
