Kosova-Türkiye maçını İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek
A Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu finalinde 31 Mart Salı günü Kosova'ya konuk olacağı maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kosova'nın başkenti Priştine'deki Fadil Vokrri Stadı'nda TSİ 21.45'te başlayacak müsabakada Oliver'ın yardımcılıklarını, İngiltere Futbol Federasyonundan Stuart Burt ve James Mainwaring gerçekleştirecek.
Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İngiliz Christopher Kavanagh olacak.
