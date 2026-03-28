13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular, 19 madalya kazandı
Antalya'da düzenlenen 13. Uluslararası Türkiye Açık Tekvando Turnuvası'nın beşinci gününde Türk sporcular, 19 madalya kazandı.
Antalya Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 67 ülkeden 2 bin 552 sporcu mücadele ediyor.
Turnuvanın beşinci gününde genç kızlar kategorisinde Türk sporcular, 1 altın, 4 gümüş ve 14 bronz olmak üzere toplam 19 madalya elde etti.
Yarın genç erkek sporcuların tatamiye çıkmasıyla devam edecek turnuva, 31 Mart'ta büyükler kategorisi final müsabakalarıyla sona erecek.