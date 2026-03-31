Dünya

Rus turistlerin BAE yerine Türkiye, Çin ve Vietnam’a yöneldiği bildirildi

Rusya Tur Operatörleri Birliği (ATOR), nisanda Birleşik Arap Emirlikleri’nde (BAE) tatil yapmayı planlayan Rus turistlerin çoğunun Türkiye, Vietnam ve Çin’e yöneldiğini bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Moskova

ATOR’dan yapılan yazılı açıklamada, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ardından Rus turistlerin tur rezervasyonlarında yaşanan değişime ilişkin bilgi paylaşıldı.

Orta Doğu’daki krizin nisan ayındaki turizm talebini tamamen değiştirdiğine işaret edilen açıklamada, “Geçen yıl pazarın yüzde 12’sini elinde bulunduran BAE, satışlarda tümüyle devreden çıktı. Burada tatil yapmayı planlayan turistlerin önemli bir kısmı Türkiye, Vietnam ve Çin’e yöneldi.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye’nin tur satışlarındaki payının geçen yılın nisan dönemine göre 3,4 puan artarak yüzde 18,5’e yükseldiği kaydedildi.

Mısır’ın satışlarda lider konumunu koruduğu bilgisine yer verilen açıklamada, buna rağmen bu ülkeye talepte düşüş yaşandığı ve bazı turistlerin yine Türkiye’ye yöneldiği belirtildi.

Türkiye’nin geleneksel olarak lider konumda bulunduğu Rusya’daki tur satışlarında, Körfez ülkeleri de talep gören bölgeler arasında yer alıyordu.

