Dünya, Filistin

İsrail savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı 32 gündür kapalı tutuyor

Netanyahu hükümeti, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş gerekçesiyle işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'yı 32 gündür kapalı tutuyor.

Ekrem Biçeroğlu  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
İsrail savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı 32 gündür kapalı tutuyor

İstanbul

Filistin haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Kudüs Valiliği'nin yazılı açıklamasında, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla bağlantılı olarak Mescid-i Aksa’yı güvenlik bahanesiyle ibadete kapalı tutmayı sürdürdüğü bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İsrail, savaşı bahane ederek Mescid-i Aksa'yı 28 Şubat'tan bu yana kapalı tutuyor. Ramazan Bayramı'nda 1967'deki işgalden bu yana ilk kez, Aksa'da bayram namazı kılınmasına izin verilmemişti.

Türkiye, Mısır, Ürdün, Endonezya, Pakistan, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin dışişleri bakanları, İsrail'in Kudüs'te Müslüman ve Hristiyanların ibadet özgürlüğüne yönelik kısıtlamalarını yaptıkları ortak yazılı açıklamayla en güçlü biçimde kınamıştı.

Fanatik Yahudilerin Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları

Fanatik Yahudi grupların "Hamursuz Bayramı" süresince Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlenmesi ve burada kurban kesilmesi çağrıları yaptığı ve bu kapsamda bayram boyunca Mescid-i Aksa'nın kendilerine açılması yönünde taleplerde bulunduğu ifade ediliyor.

Fanatik Yahudiler, 1-8 Nisan'da kutlanacak Hamursuz Bayramı boyunca "Tapınak Dağı" olarak adlandırdıkları Aksa'da kurban kesilmesine yönelik propagandalarını yapay zeka ile üretilen görüntüleri de kullanarak yoğunlaştırmıştı.

Sosyal medya üzerinden uyuşturucu satanlara yönelik operasyonlarda 99 şüpheli tutuklandı
Muğla'da sağanak sonrası su altında kalan tarım arazileri havadan görüntülendi
"Evsizlere Konaklama Projesi"nin süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
Adalet Bakanı Gürlek: O kurşunlar adalete, hukuka, Türk yargısına sıkılmıştır
TBMM Yapay Zeka Araştırma Komisyonu Başkanı Dönmez, yapay zekada etik tartışmalarını değerlendirdi

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel'den İsrail'in Filistinli esirleri hedef alan idam yasasına tepki

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü: İsrail'in yakıt kısıtlaması nedeniyle acil çağrılara yanıt verilemiyor

Rusya: Orta Doğu'da yaşananların büyük ölçekli savaşa dönüşme ihtimali var

İsrail savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı 32 gündür kapalı tutuyor

İsrail savaş bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı 32 gündür kapalı tutuyor
Bakan Bolat: Körfez ülkelerine 3-4 günlük mesafede ulaşmak mümkün olacak

Bakan Bolat: Körfez ülkelerine 3-4 günlük mesafede ulaşmak mümkün olacak
Filistin, İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri nedeniyle Arap Birliğini acil toplantıya çağırdı

Filistin, İsrail'in Kudüs'teki ihlalleri nedeniyle Arap Birliğini acil toplantıya çağırdı
