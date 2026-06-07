KKTC A Milli Futbol Takımı, CONIFA Turnuvası'nda Avrupa şampiyonu oldu
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) A Milli Futbol Takımı, CONIFA (Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda Padanya'yı 6-1 mağlup ederek şampiyon oldu.
Mehmet Kemal Firik,Hüseyin Cem Dağıstanlı
07 Haziran 2026•Güncelleme: 07 Haziran 2026
Fotoğraf: Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu / AA
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KKTC A Milli Futbol Takımı, İtalya'nın Como kentinde yapılan CONIFA Turnuvası'nın final maçında Padanya ile karı karşıya geldi. Maçın başında geriye düşmesine rağmen Padanya'yı 6-1 mağlup etmeyi başaran KKTC A Milli Futbol Takımı, tarihinde ilk defa CONIFA Turnuvası'nda Avrupa şampiyonu oldu.
Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FİFA) üyesi olmayan ülke ve özerk bölgelerin katıldığı turnuvadaki başarı KKTC'de sevinçle karşılandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan tebrik
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CONIFA (Bağımsız Futbol Federasyonları Konfederasyonu) Avrupa Futbol Şampiyonası'nda şampiyon olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) A Milli Futbol Takımı'nı kutladı.
Yılmaz, KKTC'nin şampiyonluğuna ilişkin NSosyal hesabından bir kutlama mesajı paylaştı.
KKTC A Milli Futbol Takımı'nın elde ettiği başarıyla büyük bir gurur yaşattığını vurgulayan Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Turnuva boyunca sergilediği mücadele ve başarı ile Kıbrıs Türk halkını da en güzel şekilde temsil eden futbolcularımızı, teknik heyeti, KKTC Futbol Federasyonu'nu ve emeği geçen herkesi gönülden tebrik ediyorum."