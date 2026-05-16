İnsansız kara aracı üretimi için Türk-Romen işbirliği Türk ve Romen savunma sanayi şirketleri, Romanya Silahlı Kuvvetleri ihtiyaçları kapsamında Çok Amaçlı İnsansız Kara Aracı Programı için yerli üretim ve teknoloji transferini kapsayan stratejik bir konsorsiyum kurdu ve ilk çözümlerini tanıttı.

Türkiye'nin lider kara sistemleri ihracatçısı Otokar, Romanya'nın önde gelen savunma sanayi şirketi Bluespace Technologies ve Türkiye'nin öncü otonom teknolojiler şirketlerinden Elektroland ile güçlerini birleştirdi.

Üç şirket, Romanya Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyon sürecinde kritik rol oynayacak Çok Amaçlı İnsansız Kara Aracı Programı için stratejik bir konsorsiyum oluşturdu.

BSDA fuarında ilk kez sergilenen modüler ve NATO standartlarıyla tam uyumlu İKA platformu, bölgedeki insansız sistemler ihtiyacına yanıt verecek şekilde geliştirildi.

Otokar - Bluespace - Elektroland Konsorsiyumu, araç üretimi, otonomi sistemleri ve görev ekipmanları gibi kritik savunma yetkinliklerini tek bir çatı altında buluşturdu. Konsorsiyum, yalnızca bir tedarik projesi olarak değil, Romanya'da uzun vadeli bir kabiliyet oluşturma vizyonuyla kuruldu.

İşbirliği kapsamında Romanya'nın savunma ekosistemi, teknoloji transferi ve yerel tedarik zinciri de gelişecek, güçlenecek.

Üç şirket, kritik alt sistemlerin üretiminde Romen savunma firmalarını da sürece dahil ederek ülkede yüksek katma değer yaratmayı amaçlıyor. Bu süreç, iş gücü eğitiminden uzun vadeli bakım altyapısının kurulmasına kadar geniş bir ekosistemi kapsayacak.

Fuarda tanıtılan 6x6 modüler şasi üzerine inşa edilen insansız kara aracı, 1 tonluk faydalı yük kapasitesine sahip bulunuyor.

Aracın en dikkat çeken özelliği, herhangi bir yapısal müdahale gerektirmeden farklı görev varyantlarına hızlıca uyarlanabilmesi olarak öne çıkıyor. NATO platformları ve müttefik komuta-kontrol sistemleriyle tam uyumlu olan mimari, harekat alanında yüksek düzeyde birlikte çalışabilirlik sunuyor.

Araç, sunduğu insansız sistem entegrasyonuyla kullanıcıların saha kabiliyetlerini artıracak. Araç, Otokar COBRA II 4x4 araç filosu ve diğer müttefik sistemlerle tam entegrasyon içinde görev yapabilecek.

Yüksek tehdit içeren görevlerde askeri personelin riskten korunmasına imkan sağlayacak araç, teknoloji transferi ve Romanya savunma sanayi kapasitesinin genişlemesi için de fırsatlar sunacak.