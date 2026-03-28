NBA'de Rockets, deplasmanda Grizzlies'ı 119-109 yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Houston Rockets, deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 119-109 yendi.

Yunus Kaymaz  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
NBA'de Rockets, deplasmanda Grizzlies'ı 119-109 yendi

FedExForum'da oynanan maçta Kevin Durant 25 sayı, 10 asist, Jabari Smith Jr. 21 sayı, 16 ribauntla oynarken, milli basketbolcu Alperen Şengün 14 sayı, 8 ribaunt, 7 asist, 1 top çalma, 2 blokla galibiyete katkıda bulundu.

Grizzlies'ta Olivier-Maxence Prosper, 31 sayı, 7 ribauntla en skorer isim oldu. GG Jackson ve Javon Small'un 14'er sayısı ev sahibi ekibin son 14 maçta 13. mağlubiyetini almasını önleyemedi.

Doncic'ten galibiyete 41 sayılık katkı

Deplasmanda Los Angeles Lakers'a 116-99 yenilen Brooklyn Nets, üst üste 10. mağlubiyetini yaşadı.

Lakers'ta Luka Doncic, 41 sayı, 8 ribauntla takıma liderlik ederken, bu sezon 40 sayı barajına ulaştığı 15. maçını oynadı. Austin Reaves 26 sayı, 8 ribaunt, LeBron James 14 sayı, 8 asist kaydetti.

LeBron James, ikinci çeyrekte oğlu Bronny’nin üçlüğünde NBA tarihindeki ilk baba-oğul asistini yaptı.

Nets'te ise Josh Minott 18 sayı, 6 ribaunt, Nic Claxton ve Ziaire Williams, 16’şar sayıyla maçı tamamladı.

