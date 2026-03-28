Spor, Dünyadan Spor

Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarınki sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.

Yunus Kaymaz  | 28.03.2026 - Güncelleme : 28.03.2026
Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin

Londra

Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.

Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 28.778'lik derecesiyle Çin'in ardından Japonya'da üst üste ikinci pole pozisyonunu kazandı.

Antonelli'nin 0.298 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.354 saniye farkla McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü sırayı aldı.

Japonya Grand Prix'si yarın TSİ 08.00'de start verilecek.

