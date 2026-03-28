Formula 1 Japonya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Kimi Antonelli'nin
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yarınki sezonun üçüncü yarışı Japonya Grand Prix'sine Mercedes pilotu Kimi Antonelli ilk sıradan başlayacak.
Londra
Suzuka şehriyle aynı adı taşıyan 5,8 kilometrelik pistte 53 tur üzerinden koşulacak yarışın sıralama turları yapıldı.
Mercedes'in 19 yaşındaki İtalyan pilotu Antonelli, 1 dakika 28.778'lik derecesiyle Çin'in ardından Japonya'da üst üste ikinci pole pozisyonunu kazandı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Antonelli'nin 0.298 saniye gerisindeki takım arkadaşı George Russell ikinci, 0.354 saniye farkla McLaren pilotu Oscar Piastri üçüncü sırayı aldı.
Japonya Grand Prix'si yarın TSİ 08.00'de start verilecek.