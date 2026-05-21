Rusya’da düzenlenen tatbikat kapsamında nükleer mühimmat Belarus'a ulaştırıldı Rusya'da 19 Mayıs'ta başlatılan nükleer güçlerin hazırlığı ve kullanımına ilişkin devam eden tatbikat kapsamında, nükleer mühimmat Belarus'taki depolama tesislerine ulaştırıldı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, saldırgan bir tehdit karşısında nükleer güçlerin hazırlığı ve kullanımıyla ilgili 19 Mayıs'ta başlatılan tatbikatın devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, tatbikat kapsamında "İskender-M" kısa menzilli balistik füze sistemi için nükleer mühimmatın, Belarus'taki depolama tesislerine ulaştırıldığı kaydedildi.

Füzelerin fırlatılması için gerekli hazırlık çalışmalarının yapıldığı aktarılan açıklamada, balistik füzelerle donatılan nükleer denizaltıların denizdeki poligonlara ulaştığı, uçakların da "Kinjal" hipersonik füze sistemleri için başlıklarla devriye bölgelerine uçuş yaptığı ifade edildi.

Stratejik Füze Kuvvetleri, Kuzey ve Pasifik filoları, Uzun Menzilli Havacılık Komutanlığı, Leningrad ve Merkez Askeri Bölgelerine bağlı birliklerin katıldığı tatbikat, birliklerin hazırlık seviyesinin tespit edilmesi ve kapasitesinin artırılması amacıyla düzenleniyor.

Balistik ve seyir füzelerinin ülkedeki poligonlardan fırlatılmasının planlandığı tatbikatta, 64 binden fazla askerin yanı sıra yaklaşık 200 füze fırlatma sistemi, 140 uçak, 73 gemi ve 13 denizaltı dahil 7 bin 800’ü aşkın askeri araç yer alıyor.

İki gün önce başlatılan tatbikat, bugün sona erecek.